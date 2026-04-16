EE.UU. alista intervención en Cuba: Pentágono define escenarios mientras sigue la guerra con Irán

De manera sigilosa, el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha intensificado de la elaboración de planes militares dirigidos a Cuba, con opciones listas para ejecutarse en caso de una orden directa presidencial. De acuerdo con funcionarios citados de manera anónima por el diario USA Today, se trata de escenarios de intervención que no han sido anunciados públicamente, pero que forman parte de la planificación estratégica habitual ante un posible escenario en el que Donald Trump decidiera invadir la isla.

Aunque no existe una decisión oficial para avanzar, el Pentágono mantiene su postura de preparación permanente, bajo el argumento de que las fuerzas armadas deben estar listas para responder a cualquier instrucción del Ejecutivo. En ese contexto, Cuba vuelve al radar de seguridad nacional de Washington.

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La guerra con Irán y presión regional elevan el riesgo

La elaboración de estos planes ocurre en paralelo al conflicto activo entre Estados Unidos e Irán, lo que amplifica la preocupación por una posible expansión del frente militar. Desde la narrativa política en Washington, se ha sugerido que la isla podría convertirse en un siguiente punto de tensión una vez que el escenario en Medio Oriente se estabilice.

Al mismo tiempo, la relación bilateral se ha complicado desde inicios de 2026, con medidas como el bloqueo al suministro energético hacia Cuba y acusaciones desde La Habana sobre presiones a terceros países. Este entorno coloca al Caribe en una posición estratégica dentro de la disputa geopolítica más amplia.

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No hay una orden formal de intervención a Cuba

No existe una orden formal de intervención, pero los planes ya están elaborados y listos para activarse en caso necesario. Desde el Pentágono evitan confirmar detalles específicos, aunque reconocen que la preparación es constante ante distintos escenarios.

Así que contemplen posibles objetivos políticos como parte de una estrategia regional más amplia, mientras que, en paralelo, se mantienen contactos diplomáticos iniciales entre ambos países.

El diario norteamericano asegura que existen señales de diálogo entre Washington y La Habana, incluyendo posibles acuerdos económicos que podrían reducir tensiones. Sin embargo, las posturas siguen distantes y el margen de maniobra es limitado.

El escenario actual combina preparación bélica, presión política y diplomacia incipiente, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre.