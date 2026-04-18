Mx - Ciclovía de Tlalpan abre con rodada masiva: ruta, fechas y lo que debes saber de “La Gran Tenochtitlán”. FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM

La nueva ciclovía sobre Calzada de Tlalpan, bautizada como “La Gran Tenochtitlán”, se inaugura este 19 de abril de 2026 con una rodada masiva que arrancará desde el Centro Histórico. Se trata de uno de los proyectos de movilidad ciclista más ambiciosos en la Ciudad de México, con una extensión de 34 kilómetros que conecta el Zócalo con Periférico Sur.

El trazado atraviesa zonas importantes de la capital, incluyendo Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, Tlalpan e Iztacalco, lo que la convierte en un corredor estratégico tanto para traslados diarios como para eventos masivos. Su diseño busca integrarse con otras rutas ciclistas existentes y consolidar una red más amplia de movilidad sustentable.

Inauguración con rodada: hora, ruta y logística del evento

Para su inauguración, el gobierno capitalino organizó una rodada multitudinaria que comenzará entre las 8:00 y 8:30 de la mañana, con salida desde el Zócalo y recorrido hacia el sur de la ciudad. Se prevé la participación de miles de ciclistas en un evento que también funciona como prueba operativa del corredor.

El trayecto cubrirá gran parte de la nueva ciclovía, permitiendo a los asistentes experimentar el recorrido completo hasta las inmediaciones de Periférico. Autoridades recomiendan llegar con anticipación, llevar equipo de seguridad y prever cierres viales temporales en distintos puntos de la ruta.

RECOMENDADO: Calzada flotante Tlalpan: ¿Cuántos millones se gastó el Gobierno de Clara Brugada para esta obra para el Mundial 2026?

Movilidad y Mundial 2026: la apuesta detrás del proyecto

La ciclovía de Tlalpan no nace sola. Forma parte del paquete de obras impulsadas rumbo al Mundial de 2026, con el objetivo de facilitar el acceso al Estadio Azteca, uno de los recintos sede del torneo. La idea es ofrecer alternativas reales al uso del automóvil en días de alta demanda.

Además del evento deportivo, la infraestructura busca reducir emisiones, mejorar tiempos de traslado y promover el uso cotidiano de la bicicleta. En una ciudad con altos niveles de congestión, este tipo de corredores apunta a cambiar hábitos de movilidad en zonas de alta densidad.

PUEDE INTERESARTE: Ciclovía de Tlalpan: Captan agresión de trabajadoras sexuales hacia un ciclista en la alcaldía Tlalpan de CDMX

Avance de obra, ajustes y puntos bajo observación

Previo a su inauguración, la ciclovía reportaba un avance de entre 90% y 95%, con trabajos de última hora en cruces conflictivos y bajo puentes, particularmente en la zona de Taxqueña. Estos puntos habían sido señalados por colectivos ciclistas por temas de visibilidad, seguridad y condiciones del pavimento.

Las autoridades realizaron intervenciones para mejorar señalización, iluminación y delimitación de carriles. Aun así, existen puntos de vista encontrados, que advierten que el verdadero reto comenzará con su uso diario, donde se pondrá a prueba la convivencia entre ciclistas, peatones y automovilistas.

Críticas, resistencia y uso anticipado

Como suele pasar con proyectos de esta escala, la ciclovía no estuvo exenta de polémica. Comerciantes y vecinos de Calzada de Tlalpan manifestaron preocupaciones por la reducción de carriles vehiculares y posibles afectaciones a sus negocios. También hubo cuestionamientos sobre el diseño en intersecciones complejas.

Pese a ello, el corredor ya registraba más de 2,000 viajes diarios antes de su apertura oficial. Esto refleja una demanda real por infraestructura ciclista en la zona.