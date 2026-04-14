Nueva Ciclovía de Tlalpan: Planean una rodada para inaugurarla; Fechas, horarios y todos los detalles

La nueva ciclovía de Calzada de Tlalpan ya tiene fecha oficial de inauguración y vendrá acompañada de una rodada masiva que busca reunir a ciclistas de toda la Ciudad de México. El evento forma parte de una estrategia para impulsar la movilidad sustentable y promover el uso de la bicicleta en una de las avenidas más importantes de la capital.

Así que te contamos todo sobre el evento inaugural para dicha obra que mantuvo el caos en Calzada de Tlalpan hacia el centro de la CDMX.

¿Cuándo será la inauguración de la ciclovía de Tlalpan?

La inauguración de la nueva Ciclovía de Tlalpan, se llevará a cabo el próximo domingo 19 de abril de 2026, con una rodada especial llamada “Gran Tenochtitlan”. La actividad arrancará desde las 8:30 AM, partiendo desde el Zócalo hasta Periférico Sur.

Se espera la participación de cientos de ciclistas, tanto principiantes como experimentados.

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Lo que debes saber si quieres participar en la rodada de la Nueva Ciclovía de Tlalpan

Para quienes planean sumarse a la rodada en la nueva Ciclovía de Tlalpan, se recomienda:

Llevar bicicleta en buen estado

Usar casco y equipo de protección

Mantenerse hidratado

Respetar indicaciones de organizadores y autoridades

Además, habrá acompañamiento de seguridad y logística para garantizar el desarrollo del evento.

¿Por qué causa tanta polémica la Nueva Ciclovía de Tlalpan?

Más allá de la inauguración, la nueva Ciclovía de Tlalpan llega en medio de un debate activo sobre el uso del espacio en Calzada de Tlalpan.

En las últimas semanas, la zona ha sido escenario de tensiones entre distintos sectores, lo que ha puesto sobre la mesa la necesidad de equilibrar movilidad, seguridad y actividades económicas. La rodada no solo marcará el arranque de la ciclovía, también será una prueba clave para ver cómo se adapta la ciudadanía a este nuevo espacio.