¿Qué pasa en las costas de Veracruz? Javier de la Cruz revela magnitud del derrame

Javier De la Cruz criticó la postura inicial de la gobernadora Layda Sansores, que calificó el incidente como un “hecho menor”

El desastre ambiental que afecta a las costas de Veracruz cumple ya más de un mes y medio sin soluciones definitivas, denunció Javier de la Cruz, director de la Asociación Mundial de Rescate Ambiental y Social (AMRAS).

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¿Cuál es la magnitud de la contaminación?

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, el especialista reveló que, pese a las versiones oficiales que intentaron minimizar la realidad en el Golfo de México es alarmante, con partículas de hidrocarburo de hasta 30 centímetros de diámetro ocultas bajo la arena.

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¿Cómo afecta a las comunidades y al entorno?

Este contaminante, un crudo pesado de difícil manejo, afecta a la biodiversidad local y la economía de las comunidades pesqueras, quienes fueron los primeros en alertar sobre el daño a sus redes y herramientas de trabajo.

Al aire // @Pemex acepta finalmente que el derrame de hidrocarburo fue ocasionado por fuga de uno de sus oleductos.



Lo hablamos #AsíLasCosasPM con @EnriqueEnVivo por #WRadio junto a Javier de la Cruz, director de AMRAS y comandante de Brigadas de Rescate Ambiental de Veracruz. pic.twitter.com/5vn4NwTLU4 — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) April 18, 2026

¿Qué señalan sobre la respuesta de las autoridades?

Javier De la Cruz criticó la postura inicial de la gobernadora Layda Sansores, que calificó el incidente como un “hecho menor”, cuando la magnitud del derrame es innegable, extendiéndose por kilómetros en zonas como Pajapan y Coatzacoalcos.

El mensaje del gobierno carece de transparencia, puntualizó, ya que se ha evitado profundizar en el origen del problema, el cual estaría vinculado con fallas en la infraestructura de plataformas o ductos bajo presión, y no con fenómenos naturales como las chapopoteras.

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