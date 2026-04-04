Gobierno de Veracruz promueve zonas no afectadas por hidrocarburo

El gobierno de Veracruz vuelca sus esfuerzos en la promoción del puerto en esta temporada vacacional, tras el derrame petrolero que continúa en retiro.

Con el #VeracruzEstáDeModa, el gobierno del estado promueve a través de redes sociales los destinos de playa y montaña a fin de distraer del foco de la opinión pública el derrame de hidrocarburo registrado en el Golfo de México y que ha dejado pérdidas aun no cuantificadas en varias de sus comunidades.

Y mientras la limpieza de hidrocarburo continúa en las zonas afectadas y que de acuerdo con estudios particulares abarca ya cerca de 360 kilómetros cuadrados, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle publica videos en los que se promueve la visita de turistas a diversas playas, en los que afirma que su gobierno sigue trabajando en “un operativo integral para garantizar playas limpias, seguras y listas para disfrutar”.

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Me da mucho gusto ver que miles de turistas eligen Veracruz en estas #VacacionesDeSemanaSanta 🌴☀️



Seguimos trabajando sin bajar la guardia, con un operativo integral para garantizar playas limpias, seguras y listas para disfrutar.



¡Bienvenidos! #VeracruzEstáDeModa ❤️✨ pic.twitter.com/jkpo4qvsKl — Rocío Nahle (@rocionahle) April 4, 2026

De acuerdo con la Secretaría de Turismo de México, al incio de la Semana Santa, Veracruz registró un 80.58% de ocupación hotelera, pese a la contaminación registrada por hidrocarburo.

La pesca en zonas como la Playa de Mata de Uva, también fue presumida en redes por la gobernadora.

Hoy la gran pesca que se tuvo en las costas de Alvarado. Toneladas de jureles que los pescadores de la zona capturaron.



Playa de Mata de Uva!!!



¡Viva Veracruz! ♥️ pic.twitter.com/tnPmyUljN5 — Rocío Nahle (@rocionahle) April 4, 2026

Los propios visitantes a Veracruz fuero incluidos en los videos del gobierno para promover la visita al puerto, que busca reivindicar una de las temporadas más importantes para la derrama económica.

¡Así se vive NAUTLA! ☀️

Gozando todo el esplendor de sus playas 🏖️, su gastronomía y la alegría de su gente 🤩.



Disfruta de lo maravilloso que tiene Veracruz ✨ y déjate llevar por su encanto.#VeracruzEstáDeModa#YoVoyAVeracruz pic.twitter.com/hbxbYOphVY — Rocío Nahle (@rocionahle) April 4, 2026

La Secretaría de Marina, una de las instituciones encargadas de la limpieza de las aguas del Golfo tras el derrame de hidrocarburo, también se unió a la campaña de promoción de Veracruz, afirmando que se continúan realizando acciones para contrarrestar la contaminación con acciones conjuntas con el Grupo Interinstitucional.

Porque somos #UnaMarinaCercaDeTi, queremos que disfrutes al máximo tus vacaciones de #SemanaSanta2026 con tranquilidad y seguridad. Por eso, como parte del #GrupoInterinstitucional, seguimos trabajando de manera coordinada para que encuentres #PlayasLimpias y espacios listos para… pic.twitter.com/uZabpairLK — SEMAR México (@SEMAR_mx) April 4, 2026

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