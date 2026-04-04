Gobierno de Veracruz promueve zonas no afectadas por hidrocarburo
Presume Veracruz destinos turísticos como: Boca del Río, Chachalacas, Villa Rica, Veracruz y Playa Martí, entre otros sitios de interés.
Con el #VeracruzEstáDeModa, el gobierno del estado promueve a través de redes sociales los destinos de playa y montaña a fin de distraer del foco de la opinión pública el derrame de hidrocarburo registrado en el Golfo de México y que ha dejado pérdidas aun no cuantificadas en varias de sus comunidades.
Y mientras la limpieza de hidrocarburo continúa en las zonas afectadas y que de acuerdo con estudios particulares abarca ya cerca de 360 kilómetros cuadrados, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle publica videos en los que se promueve la visita de turistas a diversas playas, en los que afirma que su gobierno sigue trabajando en “un operativo integral para garantizar playas limpias, seguras y listas para disfrutar”.
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De acuerdo con la Secretaría de Turismo de México, al incio de la Semana Santa, Veracruz registró un 80.58% de ocupación hotelera, pese a la contaminación registrada por hidrocarburo.
La pesca en zonas como la Playa de Mata de Uva, también fue presumida en redes por la gobernadora.
Los propios visitantes a Veracruz fuero incluidos en los videos del gobierno para promover la visita al puerto, que busca reivindicar una de las temporadas más importantes para la derrama económica.
La Secretaría de Marina, una de las instituciones encargadas de la limpieza de las aguas del Golfo tras el derrame de hidrocarburo, también se unió a la campaña de promoción de Veracruz, afirmando que se continúan realizando acciones para contrarrestar la contaminación con acciones conjuntas con el Grupo Interinstitucional.
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