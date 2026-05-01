Defensa de Naasón en NY acusa discriminación hacia creencias de La Luz del Mundo

La defensa de Naasón Joaquín García, el líder de la Iglesia de La Luz del Mundo (LLDM), acusó al gobierno de los Estados Unidos de descalificar y criminalizar el sistema de creencias y prácticas de dicha institución religiosa, y criticó que no se procese de la misma manera a otras instituciones como la Iglesia Católica.

Lo anterior en una extensa carta de 32 páginas dirigida a la jueza a cargo del proceso Loretta Preska, en la que los litigantes solicitan acceso a diversos documentos de la investigación que sirvieron para que un Gran Jurado diera luz verde a la presentación de los cargos en contra de Naasón.

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Dichos documentos son necesarios para integrar una petición de anulación del proceso abierto en contra de Naasón que sus abogados ya anunciaron que será presentada, pues consideran que los fiscales hicieron algo que la jurisdicción estadounidense prohíbe: juzgar como supuesta coerción o coacción espiritual una creencia religiosa tan valida como cualquier otra.

Según la defensa, el gobierno estadounidense acusa a Naasón y su padre y abuelo de haber usado la doctrina y estructura de La Luz del Mundo para enseñar que “El Apóstol es portavoz de Dios y sin pecado”; “tener relaciones sexuales con él es una “bendición” que acerca a la salvación”; “Negarse lleva al pecado, al ostracismo y a la condenación eterna”.

A partir de esa doctrina, los fiscales señalan que se usaban sermones, discursos y órdenes internas para coaccionar a las mujeres y menores de la congregación y que aceptaron ser objeto de prácticas sexuales.

Sin embargo, los abogados afirman que la jurisdicción estadounidense prohíbe precalificar como positiva o mala un sistema de creencias y prácticas que se lleven a cabo al amparo de la libertad religiosa. Es decir, desde el punto de vista de los abogados defensores los fiscales se equivocaron al descalificar y criminalizar las prácticas de la Iglesia de la LLDM que su comunidad acepta como espiritualmente válidas.

“No hay jurisprudencia que convierta un acto sexual entre adultos en delito solo porque una parte acepta por creer que agrada a Dios o mejora su destino espiritual”, indicaron los abogados en su escrito.

¿Trato desigual?

En la misiva los representantes legales de Naasón Joaquín García también criticaron que los fiscales equiparen a la Iglesia de la LLDM como una organización o empresa criminal, de la que su cliente es líder, a partir de diversos hechos que son considerados por los fiscales como delitos.

Señalan que, aun cuando los presuntos abusos sexuales narrados por las víctimas pudieran ser considerados delitos, se trataría – según su posicionamiento – de hechos individuales, y no producto de una organización religiosa cuya finalidad no está orientada a esa práctica.

En ese contexto, acusan que se da la iglesia de la LLDM un trato desigual e ilegal, pues mientras se plantea una imputación de estas características, se ignora que hay otras religiones como la católica, en donde también se han registrado innumerables actos de agresión sexual y, sin embargo, no se responsabiliza a toda la institución.

“Amblas iglesias (la LLDM y la Iglesia Católica) deberían recibir el mismo trato: si individuos cometieron delitos, deben ser acusados por esos delitos. Sin embargo, esta acusación alega una conspiración de crimen organizado basada en gran parte en la promulgación de la doctrina religiosa y en una teoría de “coerción” sustentada en creencias espirituales sobre la salvación y la condenación. Ninguna acusación de este tipo ha sido jamás presentada contra la Iglesia Católica ni contra ninguna otra religión estadounidense mayoritaria” afirman los abogados.

¿Qué sigue?

Si la jueza a cargo del proceso avala la entrega de los documentos y evidencia solicitada por los abogados de Naasón, esos materiales serán incorporados a una moción que la defensa ya ha adelantado que se presentará en julio, con el objetivo de que se desestime todo el proceso.

Cabe recordar que el líder de la Iglesia de LLDM está acusado de una batería de seis delitos que incluyen delincuencia organizada, tráfico sexual, explotación sexual de menores, pornografía infantil, entre otros.

Una vez que la moción sea presentada los fiscales tendrán la posibilidad de presentar sus argumentos en contra también por escrito. La jueza, de ser necesario, citará a las partes a una audiencia y a partir de ello tomará una determinación.

A reserva de que alguna de las mociones prospere, la jueza Loretta Preska ya ha fijado para el 15 de marzo de 2027 el arranque del juicio en contra de Naasón Joaquín García, de su madre y de otros implicados en el caso. El líder de la Iglesia de LLDM permanece bajo prisión preventiva en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York.

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