Instagram anuncia nueva alerta: padres recibirán aviso si menores consultan contenido de autolesión

Instagram anunció este 26 de febrero de 2026 una medida que busca fortalecer la protección de adolescentes en su plataforma: empezará a notificar a los padres cuando sus hijos busquen repetidamente términos relacionados con el suicidio o la autolesión en la red social.

La función forma parte de las herramientas de supervisión parental de la red social, propiedad de Meta, y está diseñada para alertar a madres y padres si sus hijos realizan múltiples búsquedas en un corto período que sugieran riesgo, como frases que indiquen intención de hacerse daño o palabras clave como “suicidio” o “autolesión”.

Por ahora, estas notificaciones se implementarán “la semana que viene” en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá para quienes utilicen las herramientas de supervisión parental. Instagram informó que la función se expandirá a otras regiones “a finales de este año”.

¿Cómo funcionarán las alertas parentales en Instagram?

Las notificaciones se enviarán a los padres o tutores a través de correo electrónico, SMS, WhatsApp o notificaciones dentro de la app, según los datos de contacto disponibles. Al abrir la alerta, los padres verán un mensaje explicativo sobre el intento de búsqueda repetida y tendrán acceso a recursos especializados para conversar con su hijo adolescente sobre estos temas delicados.

La red social también explicó que ya bloquea contenido que promueve o glorifica el suicidio y la autolesión, redirigiendo a los usuarios a líneas de ayuda y recursos de apoyo cuando intentan acceder a este tipo de material.

Balance entre privacidad y seguridad familiar

Meta detalló que la medida busca empoderar a los padres para intervenir si las búsquedas de los adolescentes sugieren que podrían necesitar apoyo, al tiempo que intenta evitar el envío excesivo de avisos que podrían restar utilidad a la función.

La introducción de estas alertas ocurre en un momento en que la empresa enfrenta presión judicial en varios países por el impacto de sus plataformas en la salud mental de los jóvenes, incluso en Estados Unidos, donde se analizan demandas por supuestos efectos perjudiciales.