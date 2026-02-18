Adicción a redes sociales: Así va la demanda multimillonaria contra Mark Zuckerberg y Meta

El juicio contra Mark Zuckerberg marca un momento clave para la industria tecnológica. Este miércoles 18 de febrero, el fundador de Facebook y actual director ejecutivo de Meta comparecerá ante un jurado en Los Ángeles para responder por el presunto impacto de Instagram en la salud mental de jóvenes usuarios.

Zuckerberg ante el jurado: lo que está en juego en el juicio contra Meta

Aunque Zuckerberg ya había hablado del tema ante el Congreso estadounidense, esta vez el escenario es distinto. El juicio podría derivar en indemnizaciones millonarias si Meta pierde el caso. Además, el veredicto podría debilitar la histórica defensa legal que las grandes tecnológicas han utilizado frente a demandas por daños a usuarios.

La demanda fue presentada por una mujer de California que comenzó a usar Instagram y YouTube cuando era menor de edad. Ella sostiene que las plataformas buscaron enganchar a niños y adolescentes pese a conocer posibles efectos negativos en su bienestar emocional. Alega que el uso constante de las aplicaciones alimentó su depresión y pensamientos suicidas.

Meta y Google han rechazado las acusaciones. Ambas empresas destacan que han implementado herramientas de seguridad y supervisión parental. También citan conclusiones de la Academia Nacional de Ciencias que señalan que no existe evidencia concluyente de que las redes sociales causen daño directo a la salud mental infantil.

Restricciones globales: la reacción internacional a la adicción juvenil digital

El interrogatorio a Zuckerberg podría centrarse en estudios internos de Meta y discusiones sobre cómo Instagram afecta a usuarios jóvenes. Investigaciones periodísticas han revelado documentos que muestran que la empresa conocía posibles riesgos, especialmente en adolescentes vulnerables.

Uno de los puntos más sensibles es la exposición a contenido relacionado con trastornos alimentarios. Reportes han señalado que adolescentes que manifestaban sentirse mal con su imagen corporal veían con mayor frecuencia este tipo de publicaciones.

La defensa de Meta argumenta que el historial médico de la demandante revela problemas previos y que las redes sociales funcionaron como una vía de escape creativa, no como la causa principal de su situación.

¿Puede cambiar la responsabilidad legal de las grandes tecnológicas?

El caso forma parte de una reacción global contra las plataformas. Australia prohibió el acceso a redes sociales a menores de 16 años. En Estados Unidos, Florida restringió el uso a menores de 14. España analiza medidas similares.

Miles de demandas han sido presentadas por familias, distritos escolares y estados contra Meta, Google, Snap y TikTok, acusando a las compañías de contribuir a una crisis de salud mental juvenil.

Este juicio podría convertirse en un precedente. Si el jurado determina responsabilidad, abriría la puerta a nuevas compensaciones y a un replanteamiento del papel que juegan las redes sociales en la vida de menores.