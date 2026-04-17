Naasón Joaquín tiene suspendidos sus derechos como ministro de culto: Rosa Icela Rodríguez

Naasón Joaquín García el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nasoón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, se encuentra suspendido en sus derechos como ministros de culto.

El líder de la Luz del Mundo fue mencionado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien informó esta mañana que Nasoón Joaquín García se encuentra suspendido en sus derechos como ministros de culto.

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Suspensión como ministro de culto

“La Iglesia como tal tiene registro, ya tiene mucho tiempo, lo que sí está detenido, no está autorizado, el que un ministro de culto, el que ha estado por muchos años al frente, ese sí está suspendido, está suspendido ante la autoridad correspondiente, porque además está purgando una condena fuera de nuestro país. Entonces, pero ya lleva algunos meses que está suspendido”, puntualizó.

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Situación legal en México y el extranjero

Nasoón Joaquín se encuentra purgando una condena en Estados Unidos, pero en México la FGR de Alejandro Gertz Manero se desistió de la acción penal en contra del líder la Iglesia de la Luz del Mundo. El caso del Líder Luz Mundo ha tenido distintos procesos en ambos países. La actual Fiscal, Ernestina Godoy, recién solicitó la reapertura del caso.

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