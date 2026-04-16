FGR buscará reabrir caso Luz del Mundo con apoyo de víctimas

Informó la presidenta Claudia Sheinbaum que tras el cierre de la investigación del líder de la iglesia “La Luz del Mundo”, Naasón Joaquín García, la fiscal Ernestina Godoy buscará reabrir el caso con el apoyo de las víctimas.

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¿Por qué se busca reabrir el caso?

La mandataria explicó que la decisión responde a la necesidad de revisar a fondo el expediente y garantizar que las denuncias de las víctimas sean atendidas conforme a derecho, tras el cierre previo de la investigación.

¿Cuál será el papel de las víctimas?

Señaló que las víctimas tendrán un papel fundamental en el proceso, ya que su acompañamiento permitirá fortalecer las acciones legales y aportar elementos clave para la reapertura del caso.

¿Qué implica la reapertura del caso?

La reapertura del expediente implicaría retomar las indagatorias sobre presuntos delitos como trata de personas y delincuencia organizada, con el objetivo de esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia.

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