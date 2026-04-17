Mx - La Luz del Mundo sigue operando en México mientras su líder enfrenta condena y nuevo juicio. (Photo by Al Seib/Los Angeles Times via Getty Images) / Al Seib

La iglesia La Luz del Mundo conserva su registro oficial como asociación religiosa en México, pese a la presión pública y los procesos judiciales que rodean a su líder, Naasón Joaquín García. Sin embargo, autoridades federales confirmaron la suspensión de su reconocimiento como ministro de culto, lo que le impide ejercer funciones religiosas de manera legal en el país. La medida marca una diferencia entre el estatus institucional de la organización y la situación individual de su dirigente.

En paralelo, Joaquín García cumple una condena de 16 años y 8 meses de prisión en Estados Unidos tras declararse culpable de delitos sexuales, mientras enfrenta otros procesos abiertos en ese país. En México, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó previamente el no ejercicio de la acción penal, decisión que ha sido impugnada por víctimas que acusan falta de investigación exhaustiva y posibles omisiones en el manejo del caso.

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Audiencia se aplaza y definirá si el caso se reabre en México

El proceso judicial en territorio mexicano se encuentra en un punto de inflexión. Una audiencia reciente, destinada a revisar si procede la reapertura del caso, fue aplazada debido a que las víctimas no tuvieron acceso completo al expediente. El encuentro, que duró apenas media hora, fue reprogramado para el 27 de abril de 2026, fecha que podría marcar el rumbo legal del caso.

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Un caso en limbo, reclamos de víctimas y definiciones pendientes

El escenario actual mantiene a La Luz del Mundo operando legalmente en México, mientras su líder enfrenta una condena firme en el extranjero sin equivalente judicial en el país. Organizaciones y denunciantes advierten que el desenlace de la audiencia será determinante para evitar un posible escenario de impunidad.

El caso de Naasón Joaquín García se ha convertido en uno de los más sensibles en la relación entre justicia, religión y presión internacional. La resolución que adopten las autoridades mexicanas no solo impactará a las víctimas, sino que también sentará un precedente sobre el alcance de las investigaciones en delitos de alto perfil vinculados a instituciones religiosas.

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