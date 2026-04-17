Feria del libro del terror 2026: Fechas, actividades que habrá en el evento y sede oficial

Si eres fan del terror, lo paranormal o simplemente buscas un plan diferente, hay buenas noticias pues llega la Feria del Libro del terror 2026. Este evento está dedicadoa este género con actividades que van mucho más allá de la lectura.

La Feria del Libro del terror 2026, promete convertirse en uno de los más llamativos para quienes disfrutan de historias oscuras, misterio y experiencias inimaginables. Te contamos todos los detalles de esta experiencia.

¿Cuándo y dónde será la Feria del Libro del terror 2026?

La Feria del Libro del Terror 2026 se llevará a cabo el 2 y 3 de mayo de 2026, con entrada libre y actividades durante varios días.

La sede será en Ciudad Nezahualcóyotl en el Parque del Pueblo, que es un espacio accesible donde se busca acercar la cultura a más personas, especialmente fuera de las zonas tradicionales de eventos literarios. Es por eso que en su primera edición, se espera que exista un gran número de asistentes para que pueda ser ademas, un espacio de convivencia abierta al conocimiento.

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¿Qué actividades habrá en la Feria del Libro del terror 2026?

Además de venta de libros (con precios accesibles), el evento incluirá una mezcla de actividades culturales y de entretenimiento:

Talleres

Obras de teatro

Cuentacuentos

Conversatorios

Presentaciones artísticas

Música en vivo

Todo con un enfoque especial en el terror, lo que le da un giro distinto a las ferias tradicionales de libros. La idea no es solo comprar libros, sino vivir una experiencia completa alrededor del género.

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¿Qué diferencia hay con otras ferias de libros?

A diferencia de otras ferias más clásicas, esta propuesta busca atraer a un público más joven y a quienes disfrutan del cine, literatura y cultura del terror.

Además, forma parte de una estrategia para descentralizar la oferta cultural en la ciudad, llevando eventos a distintas alcaldías y no solo al centro. Así que no te pierdas la primera edición de la Feria del Libro del terror 2026 en un horario de 10:00 AM a 17:00 PM en la sede antes mencionada.

Lo que te espera en esta feria del libro es que ya no solo se trata de vender libros, sino de crear ambientes inmersivos que conecten con públicos específicos, en este caso, los amantes del miedo.