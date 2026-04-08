Leonora Carrington llega al Centro de las Artes Inmersas con una experiencia sensorial única

El panorama cultural de la Ciudad de México se prepara para recibir una de las propuestas más ambiciosas del año en cuanto a tecnología y arte se refiere. A partir del 22 de abril de 2026, el Centro de las Artes Inmersas (CAI) se convertirá en el hogar de “Leonora Carrington: Laberinto Mágico”. Esta exhibición no es solo una muestra convencional; se trata de una instalación de gran formato que busca romper la barrera entre el espectador y la obra, utilizando herramientas tecnológicas de vanguardia para dar vida al imaginario de una de las figuras más importantes del surrealismo.

Este proyecto es el resultado de un esfuerzo conjunto entre la investigación académica y la innovación digital. El Consejo Leonora Carrington, bajo la dirección de Fermín Llamazares, ha trabajado arduamente en la custodia y estudio del archivo de la artista para garantizar que esta experiencia mantenga un rigor curatorial impecable, permitiendo que las nuevas generaciones conecten con su obra desde plataformas contemporáneas y lenguajes visuales frescos.

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¿Qué podrán encontrar los asistentes en este Laberinto Mágico?

La exhibición se centra en la interacción entre el espacio físico y el digital. El eje central son las esculturas originales de Leonora Carrington, las cuales estarán rodeadas de una narrativa visual y sonora diseñada para envolver a los visitantes. El objetivo es que el público no sea un simple observador, sino un participante activo dentro de los sueños y simbolismos de la artista.

La colaboración con Cocolab, estudio reconocido por su maestría en experiencias multimedia, asegura que el recorrido sea una verdadera inmersión sensorial. Al caminar por el CAI, los usuarios podrán experimentar:

Un despliegue de tecnología inmersiva que reinterpreta los paisajes oníricos de Leonora.

La exhibición de piezas escultóricas auténticas bajo una nueva iluminación y contexto narrativo.

Zonas interactivas donde el archivo documental de la artista cobra vida a través de proyecciones y sonido.

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¿Por qué es relevante esta nueva forma de presentar el arte?

Este formato representa una oportunidad de oro para entender el surrealismo sin necesidad de ser un experto en historia del arte. Pablo Weisz Carrington, hijo de la artista e impulsor de esta iniciativa, destaca que la intención es mantener la libertad imaginativa de su madre pero adaptándola a formatos expositivos del siglo XXI.

Para el visitante es una experiencia de aprendizaje mucho más orgánica y emocional. Al utilizar tecnología inmersiva, se eliminan las distancias frías de los museos tradicionales, permitiendo que el mensaje de libertad y simbolismo de Carrington impacte de forma más directa y personal en quien recorre la muestra.

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¿Cómo y cuándo se puede visitar la exposición?

La cita es en el Centro de las Artes Inmersas, un recinto que se ha consolidado como el punto de encuentro ideal para la fusión entre tecnología, entretenimiento y cultura. Con la apertura programada para el 22 de abril, se espera que la afluencia sea constante, por lo que se recomienda a los interesados estar pendientes de los canales oficiales para la adquisición de boletos y horarios específicos.

Este evento marca un hito en la difusión del legado de Carrington, demostrando que el arte clásico y la tecnología no solo pueden coexistir, sino que se necesitan mutuamente para mantener viva la curiosidad de las audiencias modernas.