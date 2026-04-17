Diputados elegirán consejeros del INE la próxima semana: Ricardo Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, ratificó que la próxima semana concluye el proceso de selección de los tres nuevos consejeros del INE, luego que este jueves terminó la etapa de las entrevistas, que es la última fase de las pruebas que se hicieron a los cien aspirantes semifinalistas, 50 mujeres y 50 hombres.

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¿Cuándo se elegirá a los nuevos consejeros?

Señaló que prácticamente con este tema se cierra el periodo ordinario de sesiones el 30 de abril aunque aún quedan unas diez iniciativas que los legisladores de San Lázaro habrán de discutir y aprobar; consideró que si tendrán tiempo suficiente para desahogar todos los temas.

“Tenemos la semana que entra que deliberar, definir y votar el tema de los nuevos consejeros del INE, que el proceso está por concluir y tenemos otras reformas también en estas materias que están pendientes. Entonces, sí tenemos bastante trabajo y sí nos da tiempo. Nos quedan dos semanas y vamos a intentar intensificar el trabajo legislativo aquí en la Cámara”. — Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados

Converso con los medios de comunicación en la Cámara de Diputados. pic.twitter.com/woWRjo6LnA — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) April 17, 2026

¿Qué reformas están pendientes en San Lázaro?

Ricardo Monreal se refirió a algunos de los diez asuntos que se discutirán hasta la conclusión del periodo ordinario de sesiones.

“Uno de ellos es el relativo a la semana de las 40 horas, que falta la ley reglamentaria. Otro más, es la reforma a la Constitución del feminicidio, que ya se aprobó en el Senado y falta la Cámara de Diputados. Hay un paquete de reformas en materia de combate a la corrupción que están por llegar. Hay una nueva ley de migración y hay otros más, de delitos ambientales que provienen de la Cámara de Senadores”. — Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados

¿Qué opinó sobre la gira internacional?

En otro tema, el también líder de la mayoría legislativa en la Cámara Baja consideró positivo que la presidenta Sheinbaum haya viajado a España, dijo que le parece una buena decisión, que habla de un carácter abierto, conciliador y oportuno de la mandataria mexicana que redefine y que refuerza los principios de la política internacional. La bancada de Morena respalda esa breve gira de la presidenta Sheinbaum.

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