Martha Debayle: El duelo y su importancia de no ocultarlo

¿Alguna vez han sentido que una pérdida les duele físicamente? Que no es solo tristeza, sino que el cuerpo pesa, que el aire falta. De eso se trata cuando decimos que el dolor se hace carne. La importancia de este tema radica en que vivimos en una sociedad que nos corretea para “estar bien” rápido, para darle vuelta a la página, cuando el duelo es un proceso artesanal, lento y profundamente humano.

Para entender mejor el tema, Martha Debayle estuvo en W Radio con Gabriel Rolón, psicoanalista y escritor, quien nos dijo que no podemos huir de lo que sentimos, pero sí podemos aprender a escucharlo para que no nos destruya.

¿Por qué el duelo se siente como un dolor físico?

Gabriel Rolón nos explicaba que el aparato psíquico tiene un límite. Cuando la pérdida es tan grande (ya sea un divorcio, la muerte de alguien amado o un sueño que se rompe), la mente no alcanza a procesarlo todo y el cuerpo entra al quite.

Por eso te duele el pecho, te falta el hambre o el sueño se te va. En la filosofía de vida que compartimos con Martha Debayle, entender este síntoma es el primer paso para la sanación: el cuerpo no nos traiciona, nos está avisando que hay algo que atender en el alma.

¿Cómo pasar del dolor a la verdad?

Muchas veces nos mentimos para no sufrir, pero la respuesta siempre está en ti. Rolón junto a Martha Debayle, mencionan que, el duelo no se supera, se atraviesa.

Escuchar tu dolor no es ser masoquista, es ser valiente para entender qué parte de nosotros se fue con lo que perdimos y quiénes somos ahora.

¿Se puede buscar la felicidad después del dolor?

¡Claro que sí! Pero no es la felicidad de Instagram, es una felicidad real que acepta las cicatrices. Gabriel presenta su nueva colección de Editorial Planeta, que incluye títulos fundamentales como El lado B del amor y El precio de la pasión.

Estos libros son, casi, un manual de supervivencia emocional que Martha Debayle recomienda tener en el buró, porque nos enseñan que amar y vivir con pasión tiene un costo, pero vale toda la pena del mundo.

