En medio del endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, miles de personas han comenzado a utilizar la llamada tarjeta roja “Know Your Rights” como una herramienta clave para protegerse ante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Se trata de una pequeña tarjeta, generalmente del tamaño de una credencial, que contiene información básica sobre los derechos legales que tienen los migrantes, sin importar su estatus migratorio. Aquí la puedes descargar gratis.

¿Qué es la tarjeta roja “Know Your Rights” que usan los migrantes para defenderse de ICE? pic.twitter.com/ux2oBVnfEj — Franc (@paco__miranda) April 16, 2026

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¿Qué dice la tarjeta roja “Know Your Rights”?

La tarjeta incluye mensajes claros y directos que el portador puede mostrar a las autoridades en caso de una detención o revisión. Entre los puntos principales destacan:

El derecho a permanecer en silencio

El derecho a no firmar documentos sin asesoría legal

El derecho a pedir un abogado

La negativa a permitir el ingreso a un domicilio sin orden judicial

Además, la tarjeta está diseñada para ser entregada o mostrada sin necesidad de hablar, lo que ayuda a evitar errores o declaraciones que puedan afectar el proceso legal del migrante.

¿Por qué es importante la tarjeta roja “Know Your Rights”?

Organizaciones defensoras de derechos humanos han promovido su uso como una forma de reducir abusos y garantizar que las personas conozcan sus derechos básicos durante encuentros con autoridades migratorias.

En muchos casos, el desconocimiento de estos derechos puede derivar en detenciones irregulares o en la firma de documentos que afectan la situación legal del migrante.

¿Es legal usar la tarjeta roja “Know Your Rights”?

Sí. La tarjeta no es un documento oficial, pero su contenido está basado en derechos reconocidos por la ley estadounidense. Mostrarla no constituye una falta ni obstrucción.

La tarjeta roja “Know Your Rights” se ha convertido en un recurso clave dentro de comunidades migrantes, especialmente en ciudades donde se han intensificado los operativos.

Más que un documento, representa información básica que puede marcar la diferencia en momentos críticos.