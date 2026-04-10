Mx - Murió por miedo al ICE: quién era Jesús Juárez, el migrante mexicano que evitó el hospital

Jesús Juárez Cruz, migrante mexicano originario de Michoacán, murió a los 50 años en su vivienda en Estados Unidos tras negarse durante semanas a acudir a un hospital, pese a un evidente deterioro físico. Su decisión estuvo marcada por el temor a ser detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en un contexto donde operativos en centros médicos han incrementado la desconfianza entre comunidades indocumentadas.

Como detalla El País, Jesús Juárez era un hombre, trabajador de la construcción y padre de cuatro hijos, pasó sus últimos días postrado, sin comer y dependiendo completamente de su familia. Nunca recibió un diagnóstico médico formal. Su estado se agravó sin intervención profesional hasta que falleció en la madrugada del 21 de febrero de 2026, antes de que pudiera recibir atención.

Políticas migratorias orillan a migrantes tomar decisiones extremas

El caso ocurre en medio de un endurecimiento de políticas migratorias en Estados Unidos que eliminó protecciones previas para espacios considerados “sensibles”, como hospitales. Esto ha permitido la presencia de agentes migratorios en instalaciones médicas, lo que organizaciones de salud califican como un riesgo directo para la vida de pacientes.

El miedo a la deportación está provocando que migrantes eviten acudir a hospitales incluso en situaciones críticas. Existen casos de personas que son detenidas o vigiladas mientras reciben atención médica.

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De Michoacán a EE.UU.

Jesús había sido deportado en 2009, pero regresó a Estados Unidos, donde continuó trabajando en la construcción. Enfrentaba problemas de alcoholismo y un deterioro progresivo de su salud física y mental, sin acceso a atención médica. Su familia, también indocumentada, compartía el miedo a acudir a instituciones públicas.

Su esposa, Guadalupe, quedó a cargo de sus cuatro hijos y enfrenta deudas por más de 34 mil dólares por gastos funerarios. El consulado mexicano y campañas de apoyo han intervenido, mientras la familia espera el certificado de defunción que esclarezca la causa exacta de la muerte.

Migración, salud y miedo

El caso de Jesús no es aislado. Se inserta en un contexto más amplio donde el endurecimiento de políticas migratorias ha generado consecuencias indirectas en la salud de comunidades vulnerables. Organizaciones advierten que el acceso a servicios médicos se está viendo comprometido por el temor a la detención.

La historia deja una pregunta abierta sobre el costo humano de estas políticas: cuántas personas más evitan hospitales por miedo y terminan pagando con su vida.