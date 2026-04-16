Renuncia Citlalli Hernández a la Secretaría de las Mujeres para fortalecer a Morena rumbo a las elecciones

La política mexicana Citlalli Hernández presentó su renuncia como titular de la Secretaría de las Mujeres, en un movimiento que reconfigura el panorama político rumbo a las elecciones intermedias de 2027.

La decisión fue confirmada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien explicó que la ahora exfuncionaria optó por integrarse de lleno al trabajo partidista en Morena. El objetivo: fortalecer la estructura política y apoyar en la organización del proceso electoral que se avecina.

Sheinbaum confirmó la renuncia de Citlalli Hernández

De acuerdo con lo informado desde Palacio Nacional, Hernández buscará colaborar directamente con la dirigencia del partido, encabezada por Luisa María Alcalde, particularmente en tareas estratégicas como la construcción de alianzas y la operación territorial.

La salida de Citlalli Hernández se da en un contexto clave

México ya se encamina hacia las elecciones de 2027, donde se renovarán múltiples cargos públicos, incluidos gubernaturas y el Congreso. Este proceso ha comenzado a generar movimientos dentro del gabinete, ya que varios perfiles cercanos al oficialismo buscan posicionarse políticamente.

Durante su gestión, Hernández impulsó políticas enfocadas en los derechos de las mujeres, incluyendo la distribución de cartillas de derechos y reformas en materia de igualdad. Su trabajo fue reconocido por la propia presidenta, quien destacó su compromiso y aseguró que su salida no implica un distanciamiento del gobierno.

Hasta ahora, no se ha anunciado quién ocupará su lugar en la Secretaría de las Mujeres.

Lo cierto es que su renuncia marca una nueva etapa dentro de Morena, donde el enfoque comienza a centrarse en la organización política rumbo a uno de los procesos electorales más relevantes del país.