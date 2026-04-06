Ryan Gosling protagoniza la película que inspiró a los astronautas de la misión Artemis II antes de viajar a la Luna

Una película protagonizada por Ryan Gosling, se convirtió en una inesperada fuente de inspiración para los astronautas de la misión Artemis II. Ellos declararon que la vieron porque se las recomendaron, así que te contamos de qué trata ‘Proyecto Salvación’ y porqué fue una ayuda para quienes son los seres humanos que más lejos han llegado en el espacio.

¿De qué trata ‘Proyecto Salvación’ protagonizada por Ryan Gosling?

La película sigue a un protagonista (Ryan Gosling), que sin buscarlo, termina enfrentando una misión crucial para la humanidad en el espacio. En ella, se mezcla la ciencia, tensión y decisiones extremas que pueden llegar a ser de vida o muerte, mientras la historia plantea un escenario donde el ingenio y la resiliencia son clave para sobrevivir.

Ese enfoque fue el que los astronautas de la misión Artemis II, vieron tan de cerca que empatizaron con ella y fueron inspirados por la cinta.

Mx - Ryan Gosling en 'Proyecto Salvación', peli que inspiró a los astronautas de la misión Artemis II / Mike Marsland Ampliar

¿Dónde ver ‘Proyecto Salvación’ con Ryan Gosling de protagonista?

Hasta el momento, ‘Proyecto Salvación’ solo se puede ver en cines, pues aún no se ha mencionado en qué plataformas de streaming se podrá ver, aunque se rumora que podrá ser por Prime Video, sin embargo, necesitaremos esperar para que se tenga claridad de dónde se podrá disfrutar.

¿Por qué inspiró a los astronautas de la misión Artemis II?

Antes de despegar, los cuatro astronautas de la misión Artemis II, confesaron que tuvieron acceso a la peli durante su periodo de cuarentena. Incluso, mencionaron que la vieron junto a sus familias como parte de la preparación emocional.

Aunado a esto, dijeron que la historia logró conectar profundamente con ellos, al punto de considerarla como inspiración para su propia misión espacial. Uno de los tripulantes, la describió como una experiencia especial que los ayudó a entrar en el “mood” de lo que estaban a punto de vivir.

Así que, definitivamente ‘Proyecto Salvación es una peli que no solo trata sobre el espacio y el universo, sino es una historia que habla de personas comunes enfrentando lo extraordinario.