Expresidenta municipal de Tecámac, admite públicamente que se sacrificaron a más de 10 mil perritos; ¿Qué sucedió?

Mx - Expresidenta municipal de Tecámac, Mariela Gutiérrez, afirma públicamente el sacrificio de 10 mil perros

Una fuerte polémica estalló en México luego de que la senadora Mariela Gutiérrez reconociera públicamente que durante su gestión como alcaldesa de Tecámac se sacrificaron miles de perros.

El tema rápidamente se volvió viral en redes sociales y ha generado críticas de activistas, ciudadanos y organizaciones defensoras de animales.

¿Qué dijo Mariela Gutiérrez sobre los perros sacrificados?

La senadora confirmó que, durante sus dos periodos como presidenta municipal de Tecámac (2019-2024), se aplicó la eutanasia a más de 10 mil perros en situación de calle. La declaración surgió tras la difusión de un video en redes sociales donde se le escucha hablar sobre este tema, lo que detonó la controversia.

Incluso, detalló que la cifra ronda los 10 mil 962 animales a lo largo de su administración.

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¿Por qué se tomaron estas decisiones?

De acuerdo con la propia Mariela Gutiérrez, el sacrificio de los perros se realizó bajo protocolos legales y con base en normas oficiales. Argumentó que muchos de los animales:

Estaban enfermos

Vivían en abandono

Representaban un riesgo para la población

Además, aseguró que se trató de decisiones difíciles dentro de un contexto de sobrepoblación animal en el municipio.

La polémica que estalló en redes con Mariela Gutiérrez, expresidenta de Tecámac

El caso generó una ola de reacciones, especialmente por parte de organizaciones animalistas, que cuestionan si estas acciones realmente cumplieron con las normas de bienestar animal. Incluso, activistas han solicitado que se investigue el caso y que la senadora rinda cuentas por lo ocurrido.

Autoridades locales también han pedido aclaraciones sobre los procedimientos utilizados en estos sacrificios.

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Esta polémica habla más de un problema de abandono animal

Este caso pone sobre la mesa un problema más amplio en México: la crisis de sobrepoblación y abandono de animales. Expertos señalan que, sin políticas efectivas de esterilización y adopción, los gobiernos terminan enfrentando escenarios donde no hay soluciones fáciles.

Es decir, el debate no solo es sobre una decisión en particular, sino sobre cómo se gestiona el bienestar animal a nivel estructural en el país.