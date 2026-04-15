Mx - China exige a navieras europeas salir del Canal de Panamá: “perjudican a nuestras empresas” (Photo by Anna Moneymaker/Getty Images) / Anna Moneymaker

La tensión en torno al Canal de Panamá aumentó repentinamente luego de que China ordenara a navieras europeas abandonar operaciones en puertos estratégicos. La medida apunta directamente a gigantes como Maersk y MSC, en un movimiento que altera el equilibrio del comercio marítimo global.

La decisión no ocurre en aislamiento, sino tras cambios en la operación de terminales estratégicas y en medio de una creciente disputa por el control logístico de rutas críticas. Con intereses económicos y geopolíticos en juego, el Canal vuelve a colocarse en el centro de una confrontación entre potencias.

RECOMENDADO: Cuenta regresiva en Medio Oriente: EE.UU. e Irán buscan nuevo alto al fuego

China endurece su postura sobre puertos estratégicos

Autoridades chinas convocaron a directivos de las navieras para exigir su salida de las terminales de Balboa y Cristóbal, actualmente bajo operación temporal tras la salida de CK Hutchison. Pekín argumenta que la presencia europea perjudica a empresas chinas y pidió apego a principios de competencia justa y derecho internacional.

La presión de China refleja su interés por mantener influencia en nodos logísticos de suma importancia. El canal, por donde transita una parte sustancial del comercio mundial, se ha transformado en un espacio de disputa donde convergen intereses de múltiples bloques económicos.

RECOMENDADO: ¿Qué está pasando en Perú? Elecciones fragmentadas, tensión política y riesgo de judicialización

Impacto global y riesgos en la cadena de suministro

Expertos del sector marítimo y autoridades regulatorias advierten que una eventual salida de navieras europeas podría alterar de forma directa los flujos comerciales globales, elevar costos logísticos y reconfigurar el control operativo del Canal. Laura DiBella, comisionada de la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos, señaló que las recientes acciones de China, incluidas inspecciones y retenciones de buques, “exceden los niveles históricos” y podrían generar consecuencias comerciales y estratégicas relevantes para el comercio internacional.

El riesgo, advierten especialistas como Sal Mercogliano, profesor de historia marítima en la Universidad de Campbell, y Ryan Berg, experto en América Latina del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), no es solo operativo sino estructural. El control de puertos en el Canal de Panamá implica influencia directa sobre una ruta por la que pasa una parte significativa del comercio mundial. Ambos han advertido que la competencia por infraestructura logística en puntos críticos se ha convertido en una extensión de la rivalidad geopolítica entre potencias.