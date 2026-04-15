Mx - Corea del Norte acelera su programa nuclear: advierten capacidad para producir más armas cada año. (Photo by Contributor/Getty Images) / Contributor

Corea del Norte ha dado un paso más en su estrategia nuclear. De acuerdo con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el país asiático está incrementando de forma significativa su capacidad para producir material fisible, lo que podría traducirse en la fabricación constante de nuevas armas nucleares. El hallazgo se basa en actividad reciente detectada en complejos como Yongbyon, donde se han reactivado procesos que habían permanecido parcialmente inactivos.

El informe advierte que el programa nuclear norcoreano no solo se mantiene, sino que evoluciona hacia una fase más eficiente y escalable. Sin acceso directo al país desde 2009, el monitoreo se realiza mediante imágenes satelitales y análisis técnicos, suficientes para identificar ampliaciones en infraestructura y operaciones activas en reactores, plantas de reprocesamiento y centros de enriquecimiento de uranio.

Este avance tiene lugar en medio del estancamiento diplomático y creciente tensión geopolítica en el mundo. El régimen de Kim Jong-un sostiene su arsenal como herramienta de disuasión, mientras la comunidad internacional advierte que esta expansión podría alterar el equilibrio de seguridad en Asia y abrir la puerta a una nueva carrera armamentista en la región.

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Expansión nuclear: qué detectó el OIEA

El organismo internacional identificó señales claras de crecimiento en la infraestructura nuclear norcoreana:

Reactivación del reactor de 5 megavatios en Yongbyon

Operación constante en instalaciones de reprocesamiento

Evidencia de una nueva planta de enriquecimiento de uranio

Incremento en la producción potencial de material para armas

Estas actividades apuntan a una capacidad sostenida para generar plutonio y uranio altamente enriquecido

De arsenal limitado a producción constante

Las estimaciones actuales apuntan a que Corea del Norte podría disponer de decenas de ojivas nucleares; sin embargo, el cambio más significativo no está en el tamaño de su arsenal, sino en la velocidad con la que puede ampliarlo. El país estaría en condiciones de producir varias armas nucleares cada año, apoyado en una mayor eficiencia operativa y en la diversificación de sus instalaciones estratégicas.

Este avance refleja una transición hacia un esquema más cercano a la producción industrial, donde el desarrollo nuclear deja de ser limitado y se vuelve sistemático. En este escenario, el riesgo ya no se mide únicamente por las armas existentes, sino por la rapidez con la que podrían incrementarse.

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Impacto global y riesgo de escalada

El fortalecimiento del programa nuclear norcoreano tiene implicaciones directas en la estabilidad internacional:

Viola resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU

Incrementa la presión sobre Corea del Sur y Japón

Eleva el riesgo de proliferación nuclear en Asia

Complica cualquier intento de negociación futura

Sin canales diplomáticos activos y con una infraestructura en expansión, el programa nuclear de Corea del Norte entra en una etapa que podría redefinir el equilibrio estratégico en la región.