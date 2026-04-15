Sacrificio masivo de perros en Tecámac genera controversia; senadora responde

Mariela Gutiérrez aseguró que existían casos documentados de agresiones severas, incluyendo ataques de perros que dejaron víctimas mortales / Anita Kot

Ante los señalamientos en su contra por haber permitido el sacrificio perros cuando fue alcaldesa de Tecamac, la senadora Mariela Gutiérrez, se defendió señalando que algunos animales habían atacado a personas y otros estaban desahuciados.

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¿Por qué se realizaron sacrificios de perros en Tecámac?

La activista animalista, Zyanya Polastri, difundió un video en redes sociales en el que aparece la senadora Gutiérrez Escalante discutiendo con autoridades ambientales del Estado de México y explicando los motivos de los sacrificios de animales.

Tras estas revelaciones hoy la legisladora ofreció una conferencia para explicar lo sucedido y terminó reconociendo que fueron 10 mil los perros sacrificados en el Centro de Bienestar Animal del municipio.

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¿Cuántos animales fueron sacrificados?

En su presentación ante los medios de comunicación, la senadora morenista fue cuestionada directamente sobre la cantidad de animales que mataron y confirmó que fueron 10 mil.

Aclaró que estos procedimientos se realizaron bajo lo establecido en la Norma Oficial Mexicana 033, que regula la eutanasia de animales, y que en muchos casos se trataba de ejemplares enfermos, desahuciados o que habían protagonizado ataques graves contra personas.

“Gobernar es tomar decisiones difíciles cuando no hay soluciones perfectas”. —

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¿Qué argumentos dio la senadora?

Incluso, aseguró que existían casos documentados de agresiones severas, incluyendo ataques de perros que dejaron víctimas mortales o lesiones graves, lo que obligó a su administración a intervenir para proteger a la población.

La legisladora también destacó que su gobierno no se limitó a aplicar medidas extremas, sino que impulsó acciones integrales de bienestar animal.

Mariela Gutiérrez fue alcaldesa de Tecamac durante sus periodo continuos del 2018 al 2024.

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