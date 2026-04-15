México enfrenta retos como la importación de hasta 75% del gas natural y baja restitución de reservas

Ante retos energéticos de México, el presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI) Alberto de la Fuente, aseguró que los empresarios del sector son parte dela solución.

El presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI) Alberto de la Fuente, afirmó que hoy el sector energético enfrenta retos muy importantes, y los empresarios, dijo, somos parte de la solución para que nuestro país tenga seguridad energética.

Retos del sector hidrocarburos

“Debemos ser claros, México enfrenta retos importantes hoy el país importa alrededor del 70 al 75% del gas natural que consume, y la tasa de restitución de reservas de los últimos dos años ha sido la más baja de la última década, este no es su señalamiento, sino más bien un punto de partida porque la seguridad energética no se construye en aislamiento se construye en colaboración”, destacó el presidente de AMEXHI.

Agregó que hay retos que enfrentan los empresarios en el sector hidrocarburos, como procesos regulatorios complejos y en algunos casos tiempos de pago que afectan la viabilidad de los proyectos.

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Compromisos para el desarrollo energético

Por su parte Carlos Lerma Cotera subsecretario de Ingresos de la SHCP, afirmó que el gobierno federal manifestó su compromiso de trabajar con los empresarios del sector energético para fortalecer este sector para garantizar la estabilidad y crecimiento económico.

“Nuestro compromiso es asegurar que cada peso se utilice con eficiencia, responsabilidad y transparencia, hoy más que nunca debemos pensar en el largo plazo, el sector petrolero no solo debe responder a las necesidades del presente, sino anticiparte a los desafíos del futuro, esto implica tomar decisiones estratégicas, impulsar innovación y mantener una visión integral del desarrollo energético”.

Por último destacó que la correcta gestión de los ingresos petroleros permite financiar proyectos prioritarios, fortalecer la infraestructura y generar bienestar para toda la población.

Lo anterior fue manifestado tras inaugurar los trabajos de la Convención Nacional Petrolera 2026.

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ahz.