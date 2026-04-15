¿Fracking en México sí o no?

Mesa de Análisis: El fracking entre el impacto ambiental y el escenario global

La extracción de gas de yacimientos no convencionales con métodos invasivos, conocido como Fracking que desde hace más de 30 años se realiza en Estados Unidos es tema de debate en México y en el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, con la opinión de Carlos Elizondo Mayer-Serra y Gustavo Alanís Ortega.

Seguridad energética y dependencia del gas

Para el Catedrático de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y analista, Carlos Elizondo Mayer el uso de fracking en el país representaría una solución a un tema de “seguridad energética”, debido a la dependencia que México mantiene hacia Estados Unidos por este energético; sin embargo, para el director General del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Gustavo Alanís el Plan Energético Nacional requiere de gas natural para la generación, y la respuesta viable sería “una fuerte inversión en renovables”.

México no es vulnerable en gasolina, la puedes traer de cualquier lado, “el gas que traemos de Estados Unidos y solo lo podemos traer por ductos, si dejara de mandárnoslo tendríamos un grave problema de seguridad nacional, de seguridad energética”, señaló Carlos Elizondo, quien recordó que desde hace 30 años Estados Unidos comprendió que los yacimientos no convencionales el gas se puede extraer.

“ Pemex no está capacitado para hacerlo por razones ecológicas , ya vimos el desastre que trae en el Golfo, por razones de regulación, pero sobre todo porque no tiene las capacidades financieras y tecnológicas de hacerlo… en contratos mixtos no ha funcionado”, señaló Elizondo.

Incluso dijo, “ es mejor que lo hagan terceros que Pemex , porque ya vimos que son absolutamente incompetentes para regularlo… Pemex es un hoyo negro cuando se enfrenta a problemas”.

El engaño del #Fracking sustentable



La inyección masiva de químicos y el uso de agua potable: "¿Cómo asegurar que no se va a usar agua potable? [...] ¿Quién nos asegura que en efecto es agua tratada cuando en México la norma 001 de #CONAGUA, que es justamente sobre tratamiento… pic.twitter.com/eLH39uvBgl — Así Las Cosas (@asilascosasw) April 15, 2026

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¿Cuál es el problema del fracking?

En coincidencia con Carlos Elizondo, Gustavo Alanís, consideró que en el tema de extracción:

La experiencia de Pemex al respecto es limitada”. —

De acuerdo con expertos energéticos, dijo, “si queríamos dejar de importar gas teníamos que estar perforando alrededor de 3 mil pozos al año, con inversión de entre 35 y 50 mil millones de dólares”.

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Resaltó Alanís que el tema de seguridad industrial no puede quedar descartado y en los últimos años dijo “hemos visto una gran cantidad de derrames, fugas, explosiones en instalaciones relacionadas con Pemex y no ha habido autoridad alguna que pueda controlar, prevenir o asegurar que este tipo de situaciones se van a dar cada vez menos”.

Si hoy no lo hemos logrado, ¿quién puede asegurar que con el fracking lo vamos a hacer”. —

La seguridad de las personas que pueden realizar esta actividad dijo, también es relevante, “asesinatos y secuestros por parte del crimen organizado son otro tema que pueden poner obstáculos”.

¿Cuáles son las desventajas del fracking?

En relación con el tema climático y ambiental Gustavo consideró, “hay emisiones de efecto invernadero que tiene que ver con el metano, así como impactos atmosféricos, hídricos, sanitarios y otros impactos que se deben considerar para dar paso al fracking, es importante no menospreciar ninguno de ellos”.

El Plan Energético Nacional, puntualizó Alanís, requiere de gas natural para la generación, pero la pregunta es ¿No podemos hacer esto con una fuerte inversión en renovables?

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Gustavo Alanís detalló que hoy en día en México el 18.8% se genera con energía renovable, por lo que consideró como una gran oportunidad la transición fuera de la matriz de los combustibles fósiles y evitar gases de efecto invernadero, con temas como en fracking.

Si México le apuesta a los renovables haría que fuera congruente con los compromisos en materia de mitigación climática.

“El fracking se plantea a 15 años, mejor transitemos a renovables”, consideró

Carlos Elizondo cuestionó que ni China ha cumplido con renovables, por la dificultad que representa un ecosistema donde puedan competir todos desde el cuidado ambiental, por lo que consideró “tenemos que lograr una transición de la mejor forma, sin dejar de aprovechar hidrocarburos que requieren por muchos años tener una buena base y no cargar con monstruos administrativos”.

Gustavo señaló “en un momento dado todos estuvimos de acuerdo en la transición al gas natural, pero el proceso ha sido largo y no se ve cuándo va a frenar, seguimos promoviendo el gas”.

Todo tiene que ver también con las nuevas tecnologías, dijo y canalizar si estas están altamente calificadas y demostrado que son las adecuadas en caso de que se quiera llevar a cabo el fracking, si no hay una certeza científica de que esto es bueno y no va a provocar daños.

Sobre el uso de agua y procesos químicos, dijo, “su simple uso genera contaminación”, por lo que resaltó Alanis, “hay que desmitificar esto de que el fracking es bueno, esto en realidad no existe”. Se podría usar agua tratada, pero ¿quién lo va a asegurar? Plantas desalinadoras son caras

“Hay una serie de dudas que tienen que ver con lo ambiental y que tienen que ser parte de la matriz, los institutos que se están consultando deben ser parte de un comité científico serio, un comité que no se utilice para legitimar una decisión tomada desde el gobierno”.

Finalmente, Carlos dio que “se requiere una estructura distinta, que no lo haga solo Pemex, con garantías suficientes en temas ambientales”.