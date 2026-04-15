¿La vacuna rusa contra el cáncer será gratis? Estos pacientes podrán recibirla sin costo alguno

La vacuna contra el cáncer solo será gratis para los pacientes en Rusia; para el resto del mundo no aplica

¿Es posible recibir la nueva vacuna rusa contra el cáncer sin pagar un solo centavo? La respuesta corta es sí, pero no es para todos. En medio del interés que ha generado este tema en 2026, han comenzado a aclararse varios puntos que en redes sociales se difundieron de forma engañosa.

A inicios de este mes, EFE Verifica reveló que los anuncios hechos por instituciones rusas no hablan de una cura universal. Se trata, en realidad, de tratamientos muy específicos como NEOONCOVAC y Oncopept, autorizados en condiciones especiales y solo para pacientes en los que otros tratamientos no han dado resultado. La posibilidad de recibirlos sin costo solo aplica dentro del sistema público de salud ruso. Medios como TASS y Medvestnik han señalado que el gobierno absorbería el alto costo de estos tratamientos, que puede ser muy elevado por paciente.

Para entender mejor de qué se trata, estas son las respuestas a las dudas más comunes:

¿Qué se sabe de la vacuna rusa contra el cáncer?

No es una vacuna preventiva ni universal. Son terapias personalizadas que se desarrollan para pacientes con tipos de cáncer muy específicos. Actualmente funcionan como complemento a otros tratamientos y no sustituyen las terapias que muchos ya conocen.

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¿Cuánto cuesta la vacuna rusa?

El precio depende del tipo de tratamiento. Oncopept ronda los 863 mil 700 rublos, que son unos 9 mil euros, mientras que las versiones personalizadas basadas en ARNm pueden alcanzar hasta 5.8 millones de rublos, es decir, alrededor de 62 mil euros por paciente.

Aunque el Estado ruso planea cubrir estos costos para sus ciudadanos, no existe nada similar para personas de otros países.

¿Cómo se llama la vacuna que cura el cáncer?

Antes que nada, es importante aclarar que no existe una vacuna que “cure” el cáncer de forma general. Pero EFE identificó dos fármacos para tratamientos en concreto: NEOONCOVAC, para pacientes con melanoma cutáneo inoperable, y Oncopept, hecha para casos de cáncer colorrectal metastásico que no han respondido a otros tratamientos.

¿Qué contiene la vacuna rusa?

Estas vacunas están compuestas por material genético (ARNm) o péptidos. Su función principal es utilizar fragmentos del propio tumor del paciente para entrenar a las células del cuerpo a producir una proteína específica. De este modo, el sistema inmunitario aprende a reconocer y destruir las células tumorales de ese individuo en particular. Por ello, estos tratamientos son personalizados y no generales.

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