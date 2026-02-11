Vacuna rusa contra el cáncer: Eligen a los primeros pacientes para probar la “cura” contra tumores

La vacuna rusa contra el cáncer ya cuenta con los primeros pacientes que recibirán el tratamiento para tumores.

Los primeros pacientes que recibirán la vacuna rusa contra el cáncer de colon ya han sido elegidos. Aunque la cifra de participantes todavía no se ha hecho pública, la noticia fue confirmada recientemente por Veronika Skvortsova, directora de la Agencia Federal Médico-Biológica de Rusia.

El corazón de esta “cura” está en un análisis profundo del material genético de cada persona, lo que la convierte en una terapia totalmente personalizada. Para lograrlo, los científicos identifican mutaciones específicas en las células cancerosas del paciente y, a partir de ahí, sintetizan péptidos que sirven como base para el tratamiento.

Una vez que se administra, esta vacuna tiene la misión de entrenar al sistema inmunitario a reconocer y destruir las células malignas, con el objetivo de generar una respuesta antitumoral muy específica mediante el uso de una plataforma de ARN mensajero. Este método es bastante familiar para muchos, ya que es la misma tecnología que se utilizó para combatir el COVID-19, solo que esta vez el entrenamiento del sistema inmune está enfocado en erradicar tumores.

Alrededor de 400 pacientes han presentado sus solicitudes, no solo de Rusia, sino de otros países como Estados Unidos, Países Bajos e Israel. Los primeros candidatos ya fueron seleccionados a través de consultas médicas, se recolectaron sus muestras tumorales y el desarrollo de sus vacunas individuales ya está en marcha. — Veronika Skvortsova, directora de la Agencia Federal Médico-Biológica de Rusia.

Esta no es el primer intento por probar una solución de este tipo. Rusia ya había puesto a prueba anteriormente la vacuna Enteromix con un grupo de 48 voluntarios. Además, el panorama internacional luce prometedor tras los recientes resultados de la vacuna Nous-209, desarrollada por un médico madrileño, la cual mostró avances alentadores tras ser probada en 45 pacientes.

