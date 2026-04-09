¿Por qué Pemex no puede hacer fracking solo? La falta de especialistas frena la producción

En entrevista con Areli Paz el director general del GMEC, Gonzalo Monrroy, explicó que el fracking como lo conocemos es la combinación de la perforación horizontal típica de Pemex hacia pozos verticales que en toda la historia únicamente han hecho seis con esas características -en este caso son en forma de L- en conjunto con la fractura hidráulica de una roca muy dura que debe romperse; el problema es que no tienen experiencia para hacerlo y Petróleos Mexicanos con sus 125 mil empleados no tienen a nadie con la capacidad.

TE PUEDE INTERESAR: Fracking en México: Entre el potencial energético y el estrés hídrico

¿Por qué Pemex no tiene experiencia en fracking?

“Tenemos que saber quién ya sabe operarlo, quién le puede sacar el mejor provecho cuando algo inesperado ocurre en el subsuelo …Gran parte de la oposición que ha habido nació de justamente preocupaciones bastante legítimas, como la utilización del agua, derechos de la tierra y misiones, y por desgracia se desvirtuó más por un tema ideológico, que era lo que tenía el presidente López Obrador, por argumentos vaciados en la evidencia”. — Gonzalo Monrroy, director general del GMEC

¿Qué implica el desarrollo del fracking en México?

Monrroy informó que la a decisión del comité ya está tomada solamente necesitan un justificante técnico para poder venderle la idea a la población y mencionó que es importante puntualizar que es el primer cambio significativo de la política de Andrés Manuel López Obrador.

El director general del GMEC mencionó que actualmente se tendrían que estar haciendo alrededor de mil pozos al año cuando en toda la historia del país desde 1905 se han perforado poco menos de 9 mil lo que requiere un gran trabajo porque es “una tarea titánica”.

¿Cómo ha evolucionado la técnica de fractura hidráulica?

“Se parece mucho a lo que fueron las operaciones de corazón abierto, al principio se nos murieron todos los pacientes, pero no lo abandonamos, empezamos a perfeccionar la técnica. Algo similar pasó con el fracking, uno de los argumentos que más se había utilizado anteriormente era la cantidad de agua, los primeros pozos de hace 14 años requerían el equivalente a 14 albercas olímpicas, una cantidad descomunal de agua. Hoy ya 14 años después, tenemos un reciclaje del 97% del agua”. — Gonzalo Monrroy, director general del GMEC

Monrroy puntualizó en que no se le ha dado el mantenimiento adecuado a las instalaciones de Pemex y dos ejemplos son el derramen en el Golfo de México y el incendio en la Refinería de Dos Bocas donde murieron cinco personas, sin embargo, las autoridades siempre defienden a Petróleos Mexicanos y siguen pagando sus cuentas.

Síguenos en Google News y encuentra más información