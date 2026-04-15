Alcohol cobra miles de vidas en México: más de 41 mil muertes por enfermedades hepáticas / peakSTOCK

Cada 35 minutos, una persona muere en México por cirrosis alcohol en México asociada al consumo de alcohol y esta cifra confirma una crisis de salud pública que avanza de forma silenciosa, pero con consecuencias devastadoras.

Tharakorn Ampliar

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¿Qué tan grave es la cirrosis por alcohol en México?

De acuerdo con la Red de Acción sobre Alcohol (RASA), las enfermedades hepáticas vinculadas al alcohol se mantienen entre las principales causas de muerte en el país, con un impacto directo en personas en edad productiva y sectores de menores ingresos.

Agregó que en 2022 estos padecimientos estuvieron asociados con más de 41 mil defunciones, incluyendo más de 25 mil por cirrosis y cerca de 15 mil directamente relacionadas con el consumo de alcohol.

Jan-Otto Ampliar

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¿Cómo se desarrolla el daño hepático?

La RASA enfatizó que el daño se desarrolla de forma progresiva y muchas veces sin síntomas. Inicia con acumulación de grasa en el hígado, evoluciona a inflamación, cicatrización irreversible y puede derivar en cirrosis, cáncer o insuficiencia hepática.

“La enfermedad alcohólica del hígado afecta al 3.5% de la población general, pero la cifra aumenta al 26% en bebedores excesivos y hasta el 55.1% en personas con trastornos por consumo de alcohol”, indicó en un comunicado.

SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOT Ampliar

¿Qué factores agravan esta crisis de salud pública?

Especialistas advierten que factores como el consumo intensivo, el fácil acceso al alcohol y la falta de regulación efectiva en publicidad y venta agravan el problema en México…

Aseveró que además del impacto en salud, esta crisis genera costos económicos y sociales significativos, con miles de familias afectadas por muerte prematura, discapacidad y gastos médicos elevados…

“Expertos coinciden en que el daño es prevenible si se aplican políticas públicas más firmes, como el aumento de impuestos al alcohol, restricciones a la publicidad, etiquetado con advertencias sanitarias y control en su disponibilidad”, insistió…

Anotó que el consumo de alcohol no solo representa un hábito social ya que se ha convertido en una de las principales causas de muerte prevenible en el país…

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