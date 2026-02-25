Gen Z y el consumo de alcohol: ¿Abstinencia real o nuevas formas de beber?

En Martha Debayle en W Radio, recibimos a Claudia Arruñada, Académica de tiempo completo e Investigadora del Departamento de Estudios Empresariales de la Ibero, quien vino a platicarnos si realmente la Gen Z está cambiando los hábitos de consumo tradicionales, qué hay detrás del fenómeno “sober curious” y cómo sus valores están dictando las nuevas reglas del mercado.

La Generación Z (Gen Z) es el grupo demográfico conformado por las personas nacidas aproximadamente entre 1997 y 2012. En 2026, sus integrantes tienen entre 14 y 29 años. Se trata de la generación que sigue a los millennials y precede a la llamada Generación Alfa.

La Gen Z es la primera generación que creció completamente en un entorno digital globalizado, y ese contexto está moldeando nuevas formas de pensar, trabajar y consumir.

También puede interesarte: Aumenta el consumo de alcohol en mujeres en México, pero son las que menos piden ayuda: AA

CAMBIOS DE CONSUMO

Alcohol: ¿están realmente dejando de beber o lo reinventan?

El mito de que los Z no toman alcohol no es totalmente cierto, pero sí hay un giro en cómo y por qué lo hacen.

Hay estudios grandes como el de Bevtrac de IWSR, que muestran que el porcentaje de Z con edad legal (≥21 años) que ha consumido alcohol en los últimos 6 meses subió del 66 % en 2023 al 73 % en 2025 — el mayor incremento de todas las generaciones comparadas.

Sin embargo, otros datos apuntan a que una proporción considerable de Z opta por moderar o evitar el alcohol completamente: encuestas británicas muestran que 26 % de Z (16–24) afirma no beber, y que 44 % buscan formas de socializar sin alcohol.

En España, informes recientes encuentran que solo 51 % de jóvenes bebe alcohol mensualmente, la cifra más baja desde que se tienen registros.

La clave está en el significado cultural: no es solo el volumen bebido, sino que muchos jóvenes prefieren ambientes donde el alcohol no es el centro, o eligen bebidas ligeras, opciones baja en alcohol o sin alcohol y rituales que encajan con su estilo de vida (salud, desempeño, sueño).

También puede interesarte: En México, 10 por ciento de los jóvenes consumen alcohol, sobre todo los fines de semana

Gen Z tiende más a moderación o consumo ocasional. Parte por salud, parte por imagen digital permanente. Nadie quiere que su peor momento sea viral.

El cambio no es abstinencia absoluta. Es que el alcohol dejó de ser el centro obligatorio de la socialización.

Escucha a Martha Debayle de lunes a viernes 10:00 am por W Radio.