Tu cuerpo sin alcohol: 7 cambios sorprendentes que notarás rápido cuando lo dejas

Dejar el alcohol, aunque parezca una tarea titánica, tiene un montón de beneficios para tu cuerpo y mente. Si alguna vez te has preguntado “¿Qué pasa cuando dejo de tomar alcohol?”, hoy te vamos a contar todo lo que sucede, paso a paso, en tu organismo y por qué dejar el alcohol puede ser la mejor decisión de tu vida.

Mario Santana Montes, médico gastroenterólogo y egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, estuvo con Martha Debayle en W Radio informando qué le pasa a tu cuerpo cuando dejas de tomar alcohol. Te contamos todo lo que dijeron para que tomes nota.

Los cambios más notorios cuando dejas de tomar alcohol

La magia del descanso para tu hígado

Primero, tu hígado comienza a respirar. El alcohol es un tóxico que le exige demasiado, así que cuando lo dejas, el hígado empieza a regenerarse. ¿Sabías que, en solo una semana, puede reducir la grasa acumulada y empezar a limpiar los residuos de bebidas alcohólicas anteriores? En tres semanas, ¡el hígado puede empezar a funcionar mejor que antes!

Se acaba la resaca y tus noches de insomnio

Adiós a las resacas y a esos días en los que te levantas sintiéndote como si te hubiera pasado una camión encima. Cuando dejas de beber, tu cuerpo se ajusta a un ciclo de sueño más saludable. El alcohol interrumpe tu descanso, por lo que al eliminarlo, mejorará la calidad de tu sueño. Aunque al principio puede que no duermas mejor de inmediato, después de unas semanas, tu cuerpo ya no necesitará “el empujón” del alcohol para relajarse, y las noches serán mucho más reparadoras.

Tu piel también lo agradece

¿Has notado que después de una noche de copas te sale un brote o tu piel se pone apagada? El alcohol deshidrata, y cuando dejas de tomarlo, tu piel empieza a mejorar. Se ve más luminosa, hidratada y con menos signos de envejecimiento. Además, la circulación mejora, lo que también ayuda a que tu piel luzca más fresca y saludable.

Lo que le pasa a tu cuerpo cuando dejas de consumir alcohol

¡Tu energía se dispara!

La sensación de estar agotado después de una fiesta o una reunión con alcohol ya no será parte de tu vida. El alcohol, aunque al principio parece darte un “subidón”, en realidad lo que hace es restarte energía. Cuando dejas de beber, tu cuerpo ya no tendrá que lidiar con esos altibajos de energía, lo que se traduce en una mayor vitalidad y menos fatiga.

El ánimo se estabiliza

Muchos no lo saben, pero el alcohol afecta directamente a los neurotransmisores que controlan nuestras emociones. A largo plazo, puede provocar ansiedad o depresión. Cuando dejas de tomarlo, tus niveles de serotonina (la hormona de la felicidad) mejoran, y poco a poco tu estado de ánimo se estabiliza. Es como si le dieras un respiro a tu cerebro, y eso, ¡sí que se nota!

Lo que le pasa a tu cuerpo cuando dejas de tomar alcohol

Te haces más consciente de lo que comes

Aquí te va algo interesante: cuando dejas de beber, también empiezas a cuidar más lo que comes. El alcohol suele abrir el apetito y hace que tomemos decisiones poco saludables (ese antojo de papitas a las 2 de la mañana, ¿te suena?). Cuando ya no está presente, es más fácil enfocarte en llevar una dieta equilibrada.

¿El mejor beneficio? ¡Tu salud mental!

Dejar el alcohol también tiene un gran impacto en tu bienestar emocional. Te sientes más claro, más concentrado y, lo más importante, más presente en tus relaciones. Sin las “nubes” que crea el alcohol, es mucho más sencillo enfrentar las situaciones difíciles con una mente más tranquila y en paz.

Tu cuerpo y mente se van a sentir mejor, más energizados, más saludables. La magia está en que todos estos cambios, aunque no sean inmediatos, se acumulan con el tiempo. El primer mes sin alcohol puede ser un reto, pero pronto verás cómo tu cuerpo lo agradece.

