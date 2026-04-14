Mantener la Pensión por viudez del IMSS es de por vida aunque te vuelvas a casar en 2026, permitiendo que el beneficiario conserve el apoyo conforme a la ley vigente.

Perder a una pareja ya es un proceso difícil como para sumarle la incertidumbre de qué pasará con el sustento económico si decides rehacer tu vida. Durante mucho tiempo, existió el temor de que formar un nuevo hogar significara perder el apoyo financiero que dejó el ser querido, pero la legalidad actual ha cambiado para proteger la autonomía de las personas. Por ello, es fundamental saber cómo funciona la pensión por viudez del IMSS y si esta es de por vida aunque te vuelvas a casar en 2026.

¿Cuánto te dan por la pensión por viudez?

El monto de la pensión por viudez del IMSS equivale al 90% de la pensión que le hubiera correspondido al asegurado por invalidez o de la que el pensionado ya disfrutaba al momento de fallecer. Es decir, si tu pareja recibía un monto mensual, tú tienes derecho a casi la totalidad de esa cifra para mantener tu calidad de vida.

¿Quiénes tienen derecho a pensión de viudez?

Tienen derecho a la pensión por viudez IMSS:

La esposa o el esposo sobreviviente.

A falta de cónyuge, la persona que vivió en concubinato con el fallecido durante los últimos cinco años .

con el fallecido durante los últimos . La persona con quien el fallecido tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante su unión.

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¿Cuándo no procede la pensión por viudez?

La pensión por viudez del IMSS no procede cuando se presentan los siguientes casos:

Si la muerte del asegurado ocurre antes de cumplir seis meses de matrimonio.

Si el matrimonio se celebró después de que el asegurado cumplió 55 años, a menos que haya pasado un año desde la boda o existan hijos en común.

Si al momento de casarse el asegurado ya recibía una pensión de invalidez, vejez o cesantía, excepto si ya pasó un año desde el enlace matrimonial.

¿Cuánto te pagan por pensión por viudez?

Se paga mensualmente el porcentaje mencionado del 90% sobre la base de cotización o pensión previa. Además, toma en cuenta que si el beneficiario requiere ayuda de otra persona de manera permanente por su estado físico, el IMSS puede otorgar una ayuda asistencial adicional.

¿La pensión por viudez es de por vida?

Sí. De acuerdo con criterios de la SCJN, la pensión por viudez del IMSS ya no debe suspenderse aunque el beneficiario o beneficiaria vuelva a casarse o entre en un nuevo concubinato.

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