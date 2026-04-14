Metro CDMX: Los detalles del acuerdo entre el Sindicato y las autoridades tras crisis de mantenimiento

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el líder del Sindicato del Metro, Fernando Espino, informó que se llegó a un acuerdo con las autoridades que incluye recursos necesarios para la compra de materiales, herramientas y refacciones para dar mantenimiento a los trenes, instalaciones fijas y vías, además de asuntos de índole laboral porque está en riesgo la seguridad de los usuarios, trabajadores y de los propios equipos y se podría evitar un incidente grave.

TE PUEDE INTERESAR: Metro CDMX ¿Cómo circula hoy?

¿Por qué está en riesgo el Metro de la CDMX?

“Acordamos que se suspendían las acciones que nosotros estábamos llevando… ojalá que cumplan cabalmente, yo estoy convencido de que habrá una apertura de diálogo con la jefa de Gobierno para explicarle en qué condiciones estamos laborando y también para que ella se entere y se tenga empatía con el trabajo que desarrollamos y empatía también con los millones de usuarios que se transportan, pues con mucha inseguridad, porque los trenes no se encuentran en buenas condiciones y tampoco las instalaciones”.

¿Qué problemas presenta la infraestructura del Metro?

Espino mencionó que el Metro lleva más de 50 años en operación y en los últimos 30 años no se ha dado mantenimiento como lo exige la ficha técnica ni a los trenes ni a las instalaciones fijas; se tiene material y equipos que ya cumplieron su vida útil, son obsoletos y ya no existen refacciones en el mercado; además de que no se cuentan con los recursos para que se pueda implementar en México algún fabricante.

“Los equipos técnicos del orden eléctrico, electrónico máximo se aguantan 30 años, imagínate nada más con 56 años pues ya están muy deteriorados. Lo mismo los trenes, los trenes tenemos el 70% del parque vehicular que son 391 sin mantenimiento mayor y el otro 30% pues no se le ha dado mantenimiento completo”.

🔴Retrasos de más de 20 minutos por estación en el @MetroCDMX han provocado caos y saturación. Usuarios reportan trayectos de hasta 1.5 horas y salidas con hasta 2 horas de anticipación.



Pese a promesas de mejora, persisten fallas, menor número de trenes y líneas afectadas como… pic.twitter.com/exs5j8P4tH — W Radio México (@WRADIOMexico) April 14, 2026

¿Qué impacto tiene en la operación y seguridad?

El líder del Sindicato del Metro dio a conocer que hay 84 tres detenidos en los talleres por falta de material para ponerlos en circulación, actualmente se realizan trabajos de pintura en algunas estaciones por el Mundial 2026 que no tiene nada que ver con la seguridad de los usuarios, la opción sería que esos recursos se destinen para el mantenimiento, “no ganaremos nada con poner las estaciones bonitas cuando nuestra circulación de trenes no garantiza al 100% la movilidad de los usuarios”.

De la Línea 2 dijo que si se les proporcionan los recursos en este momento alcanzarán el 80 por ciento del mantenimiento para el Mundial 2026; sobre la Línea 1 señaló que tienen problemas en más de 7 mil durmientes que están fracturados que se han deteriorado porque salieron defectuosos lo cual ya han denunciado por escrito y están constantemente “viendo el comportamiento de los mismos, pero tienen que cambiarse con mucha prontitud”.

Este martes en #AsíLasCosasConLoret:



➡️Ahora es la tortilla, la nueva amenaza de aumento. Está desatada la inflación y la presidenta Sheinbaum no sabe qué hacer.



➡️Los trucos que están haciendo para que los nuevos consejeros del INE traigan todos la playera de Morena.



➡️Y lo… pic.twitter.com/VBQQwx14YJ — W Radio México (@WRADIOMexico) April 14, 2026

Síguenos en Google News y encuentra más información