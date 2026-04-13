¿Metro trabajará con el mínimo de trenes? ¡Toma precauciones!

El Sindicato de trabajadores del Metro advirtió de tiempos de espera de hasta 20 minutos en todas las líneas del STC Metro.

Este lunes 13 de abril de 2026, el Metro de la Ciudad de México opera con un “mínimo de trenes” debido a conflictos laborales que habrían tenido una pausa por consenso técnico; sin embargo, este lunes advirtieron desde redes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo que este día se retomaría el paro escalonado que llevaría a los usuarios de todas las líneas del sistema a tiempos de espera de hasta 20 minutos por estación.

TE PUEDE INTERESAR:Adrián Rubalcava es el nuevo director del Metro

Los trabajadores manifestaron en su comunicado que no dejarán de alzar la voz en demanda de que sus peticiones sean escuchadas. Ampliar

¿Cómo opera el Metro CDMX este 13 de abril?

Detalles de la Operación Mínima:

Líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, B y 12: Aproximadamente 10 trenes por línea.

Líneas 4, 5, 6 y A: Aproximadamente 6 trenes por línea.

¿Por qué hay menos trenes en circulación?

Situación General: El sindicato advierte que el 70% de los 391 trenes totales no están en condiciones óptimas, lo que ha reducido la operatividad, llegando a reportarse 75 trenes fuera de servicio en ocho líneas.

TE PUEDE INTERESAR: Trabajadores del Metro suspenden horas extra y provocan retrasos en CDMX

¿Qué tiempos de espera enfrentan los usuarios?

Se esperan tiempos de espera de hasta 20 minutos por estación, lo que impacta la movilidad de miles de usuarios en la Ciudad de México.

Por su parte, el Metro desde sus redes dio los buenos días y reportó la afluencia en sus diversas líneas, sin deja de mencionar que las líneas 3, 7, 8, y 12 ya presentaban alta afluencia, lo que atribuyeron a los mayores tiempos de espera, sin mencionar las cuestiones laborales por las que atraviesa el STC Metro.