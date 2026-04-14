FMI eleva previsión económica para México a 1.6% para 2026

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ajustó al alza sus perspectivas económicas para México y prevé un crecimiento de 1.6 por ciento en 2026, lo que representa una ligera mejora frente a su estimación previa y marca el inicio de una recuperación gradual tras el débil desempeño del año pasado.

Perspectivas del crecimiento México a mediano plazo

De acuerdo con el informe Perspectivas Económicas Globales, la economía mexicana dejó atrás un crecimiento de apenas 0.6 por ciento en 2025, en un entorno marcado por la consolidación fiscal, una política monetaria restrictiva y presiones derivadas de tensiones comerciales internacionales.

El organismo internacional señaló que estos factores continuarán influyendo en el desempeño económico, aunque anticipa una “suave recuperación” en los próximos años.

Para 2027, el FMI también revisó ligeramente al alza su pronóstico, al ubicar el crecimiento en 2.2 por ciento, una décima por encima de lo estimado anteriormente.

Previsión de crecimiento del FMI para 2026:

🇺🇸 EEUU: 2,3%

🇩🇪 Alemania: 0,8%

🇪🇸 España: 2,1%

🇬🇧 Reino Unido: 0,8%

🇯🇵 Japón: 0,7%

🇨🇦 Canadá: 1,5%

🇨🇳 China: 4,4%

🇮🇳 India: 6,5%

🇷🇺 Rusia: 1,1%

🇧🇷 Brasil: 1,9%

🇲🇽 México: 1,6%

🇳🇬 Nigeria: 4,1% https://t.co/jIqnJBhkhL pic.twitter.com/AGYyVmlsVd — FMI (@FMInoticias) April 14, 2026

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Factores que influyen en el crecimiento México

No obstante, las previsiones del Fondo se mantienen por debajo de las proyecciones del Gobierno de México. La Secretaría de Hacienda estima una expansión de entre 1.8 y 2.8 por ciento para 2026, y de entre 1.9 y 2.9 por ciento para 2027.

En este contexto, el titular de Hacienda, Édgar Amador Zamora, ha señalado que, pese a factores externos como el aumento en los precios internacionales del petróleo derivado de conflictos geopolíticos, el país mantiene sin cambios su expectativa de crecimiento.

El reporte del FMI subraya que México enfrenta un entorno internacional complejo, donde la estabilidad macroeconómica será clave para sostener la recuperación, en medio de desafíos tanto internos como externos que podrían limitar un repunte más acelerado de la actividad económica.

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