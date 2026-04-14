50 mil millones de dólares esperan adecuación de leyes para invertir en energías limpias: Actinver

Tras la alineación de las Leyes Secundarias, Actinver prevé la detonación de energías limpias en México con la inversión de más de 50 mil millones de dólares. / Cavan Images

Actinver apoya el desarrollo del país, pues si a México le va bien a los bancos nos va a ir bien y los incentivos del gobierno y los créditos están bastante alineados consideró el director de Banco Actinver, Francisco Lira, quien habló de las ventajas competitivas de México en entrevista con Jeanette Leyva Reus, para Negocios W.

Proyectos energéticos impulsan la inversión México

El dinero y los bancos estamos esperando que los proyectos en México se detonen, afirmó Lira, quien adelantó que “hay 50 mil millones de dólares que están esperando para invertirse en energía eólica, generación o solar”.

Reconoció que México tiene ventaja competitiva en la nearshoring 2.0 y si se logran alienar las leyes secundarias, puede llegar a México mucho dinero. Todos estamos esperando a que detonen los grandes proyectos en energía y distribución de data center que consumen mucha energía. Por lo que auguró “un boom importante cuando se destraben las leyes secundarias” y reconoció un área relevante en infraestructura.

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¿México está listo para el #Nearshoring 2.0?



México tiene en puerta una oportunidad de $50,000 millones de dólares, pero el éxito depende de un factor crítico LA INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA: Francisco Lira, Dir. general de Banco @Actinver.#NegociosW con @JLeyvaReus… pic.twitter.com/pvwrQxkaQ7 — W Radio México (@WRADIOMexico) April 14, 2026

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Retos e incentivos para detonar la inversión México

No obstante que “la incertidumbre ha sido uno de los principales retos para las inversiones importantes, temas como la renegociación del T-MEC, el entorno geo-político tampoco ayuda mucho, resaltó la importancia de que “el Gobierno ha estado buscando maneras de hacer sentir más cómodos a los bancos para financiar este tipo de proyectos, a través de programas de garantías, desde Nafin y Bancomext se están generando programas para algunos sectores”.

Actinver, dijo busca tres industrias, hotelería y en general la gente está muy enfocada a la inversión en experiencias y México es de los mejores países en servicio turístico con cultura, comida y un mar precioso. Por ello dijo estamos apostando también en agricultura, con FIRA para una alimentación más sana con productos frescos a lo que la geografía ayuda mucho en la exportación principalmente a Estados Unidos.

Los extranjeros ven a México en muy buena situación geográfica con Estados Unidos y no minado con temas geopolíticos como en Asia, África o Europa, los mexicanos estamos esperando la ratificación del T-MEC que será un buen detonante, afirmó.

Actualmente, compartió, Actinver está abierto a oportunidades inorgánicas, pero actualmente está enfocado en el desarrollo del mercado bursátil, con buenas emisiones tanto de deuda como capital y en fondos, dijo nos trajimos la plataforma de Bloomberg y le estamos apostando a la tecnología y al crecimiento orgánico de las operaciones.

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