Familia Michoacana investigada por secuestro de alcalde de Taxco, se consideran narcomantas

García Harfuch confirmó el rescate del alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega y su padre, tras un operativo federal en Guerrero y Estado de México. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSURO.COM

Confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el rescate del alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega y su padre, tras un operativo entre las autoridades federales, de Guerrero y el Estado de México.

TE PODRÍA INTERESAR: Reportan la desaparición del alcalde de Taxco y de su padre

Operativo por el caso del alcalde Taxco

Durante la mañanera, el funcionario explicó que los hechos comenzaron el 11 de abril cuando el papá del edil, fue interceptado cuando circulaba por la carretera Taxco-Cuernavaca, posteriormente Vega Arredondo, inició una búsqueda que concluyó en su rapto, estos hechos dijo, son atribuidos al grupo criminal, Familia Michoacana.

“Y se encuentra el vehículo el día doce, digo, el día doce de abril. Tras confirmarse la no localización de esta persona, se tiene conocimiento, los primeros informes ya nos dirá más adelante la Fiscalía General de Justicia del de Guerrero, que está recabando declaraciones. El presidente municipal de Tasco inicia una búsqueda y también se reporta no localizado en las próximas veinticuatro horas. Es por eso que ayer, en plena comunicación con la gobernadora, con la gobernadora Evelyn Salgado, la señora presidenta nos instruyó a iniciar una búsqueda a las instituciones del gabinete de seguridad. Había indicios también de que en límites de Estado de México con Guerrero, por eso se involucra también a las autoridades del Estado de México…

-¿Sabe a qué grupo criminal está atribuido este hecho?-Todo indica que es a la Familia Michoacana”.

Investigación tras rescate del alcalde Taxco

Reconoció que se investigan dos mantas que señalaron al edil de tener vínculos con grupos criminales, detalló una fue localizada el año pasado y una más en este 2026, también aclaró, que no se han dado denuncias después que los secuestrados fueron localizados rumbo al Estado de México y enviados en helicóptero a Iguala, Guerrero.

“Ya está la Fiscalía General de Justicia del estado de Guerrero desde ayer, estuvo con las personas liberadas, están tomando declaración… no hubo denuncia dieron parte, por parte del municipio, un funcionario del municipio de Taxco es quien dio parte, solo hubo denuncia verbal”.

Detalló que durante el operativo coordinado entre autoridades federales y del estado de Guerrero, se desplegaron elementos de seguridad de la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Marina, así como helicópteros del gobierno de Guerrero y del Estado de México.

ahz.