Reportan la desaparición del alcalde de Taxco y de su padre

Juan Andrés Vega Carranza, presidente municipal de Taxco de Alarcón, esto luego de la desaparición de su padre, Juan Vega Arredondo.

Fuentes de la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), reportaron la desaparición en Taxco, Guerrero de Juan Andrés Vega Carranza, presidente municipal de Taxco de Alarcón, esto luego de la desaparición de su padre, Juan Vega Arredondo, el pasado sábado.

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Operativo de seguridad en Taxco

De acuerdo con la información difundida, “el día de hoy se desplegó un operativo interinstitucional con fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno”, tras los últimos hechos de violencia en el municipio.

El sábado pasado, hombres armados interceptaron y levantaron a Juan Vega Arredondo, director del hospital general “Adolfo Prieto” en Taxco y padre del presidente municipal; quien hasta hoy permanece en calidad de desaparecido.

El día de hoy, círculo la versión de la no localización de también el presidente municipal morenista, Juan Andrés Vega Carranza; autoridades confirmaron la desaparición del edil generado movilización de autoridades.

“En dicho operativo destaca la participación de elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional de los estados de Guerrero, Morelos y Estado de México; aeronaves de la GN, efectivos de la Policía Estatal y personal de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, que suman más de 500 efectivos”

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Búsqueda y versiones del caso

“Las fuerzas desplegadas en el municipio de Taxco de Alarcón y sus alrededores trabajarán de manera permanente y coordinada, manteniendo su presencia en la zona hasta lograr su ubicación y localización”, se informó por parte de las fuerzas armadas.

Versiones extraoficiales, apuntan a que el edil habría sido contactado para pactar la liberación de su padre; hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado esta situación. Mientras tanto se intensifican las labores de seguridad en aquella zona de Guerrero.

ahz.