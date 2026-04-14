Caos en el Metro: Usuarios reportan traslados de hasta 90 minutos

Entre penumbras, escombro y polvo, usuarios de las líneas 2 y 8 del metro, lidian día con día para trasladarse entre las estaciones y trasbordos que se encuentran en remodelación. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM

A pesar de que el Gobierno de la Ciudad de México y el Sistema de Transporte Colectivo Metro han informado sobre acuerdos para mejorar el servicio del transporte público que mueve a más de 3.5 millones de usuarios cada día, persisten fallas en la operación.

No importa si es hora pico o no, el servicio del transporte público es cada vez más deficiente en sus diferentes líneas; recorridos de 20 minutos en 5 o 6 estaciones pueden tardar entre 40 minutos y hasta una hora y media. Ante la falta de trenes en días pasados, personas sindicalizadas habían informado sobre una reducción de unidades por falta de refacciones y mantenimiento preventivo.

🔴Retrasos de más de 20 minutos por estación en el @MetroCDMX han provocado caos y saturación. Usuarios reportan trayectos de hasta 1.5 horas y salidas con hasta 2 horas de anticipación.



Pese a promesas de mejora, persisten fallas, menor número de trenes y líneas afectadas como… pic.twitter.com/exs5j8P4tH — W Radio México (@WRADIOMexico) April 14, 2026

¿Por qué aumentan los retrasos en el Metro CDMX?

Los usuarios ahora tienen que salir por lo menos dos horas antes de lo habitual para poder llegar a su destino: escuela, trabajo o alguna cita médica. Los retrasos en el Metro generan largos tiempos de traslado.

En tanto, los andenes lucen abarrotados; para el ascenso y descenso hay que hacerlo entre empujones y, en algunos casos, conatos de riñas, pues muchos usuarios quieren abordar las unidades.

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¿Cómo afecta la saturación en las líneas del Metro?

Esto no es lo único que viven todos los días los pasajeros: la desesperación por abordar los vagones en la Línea 2, la llamada Línea Mundialista, que se encuentra en la mayoría de las estaciones entre escombros, polvo y trabajadores realizando trabajos de remodelación en andenes, escaleras y pasillos mientras los usuarios entran o salen, ha originado enojos, empujones y hasta agresiones físicas entre los pasajeros.

El problema de retrasos se ha incrementado en las líneas como la 1, 2, 7, 8, 9, así como la A y B.

Por medio de un comunicado, el director del Metro, Adrián Rubalcava, enfatizó que existe certeza de que las negociaciones con la dirigencia del gremio son para mejorar las condiciones laborales de la base trabajadora, lo cual debe suceder a la par de la optimización del servicio al público de las 12 rutas.

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