Boletos a mitad de precio: “Más Rock Por Menos Lana” para ver a Caifanes, Fobia, Soda Stereo y más al 50% de descuento

Toda una semana para comprar boletos para conciertos a mitad de precio. / Andrea P. De la Rosa Mejía/Gemini

Los conciertos y festivales musicales se han convertido en todo un estilo de vida para aquellas personas que les apasiona la música y disfrutan de sus bandas favoritas en vivo. Los fanáticos pueden llegar a pagar miles de pesos para poder ver a su ídolo musical.

Si eres amante de los conciertos, en especial del rock en español, y estabas esperando una señal para comprar tus boletos, esta es tu oportunidad. Porque pensando en tu bolsillo, habrá una sean de venta especial de boletos para este género músical.

Del 13 al 17 de abril de 2026, sería la semana de “Más Rock Por Menos, en la que los fanáticos podrán adquirir boletos para conciertos con el 50% de descuento en el precio de las entradas.

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Conciertos que tendrán boletos a mitad de precio

La oferta es variada y cubre desde el rock urbano hasta el pop-rock más melódico. Aquí te presentamos algunos de los nombres más destacados que forman parte de esta lista:

Caifanes, Estadio GNP Seguros, CDMX

Café Quijano, Teatro Estudio Cavaret, Guadalajara / Lunario Auditorio Nacional, CDMX

No te va gustar, Teatro Estudio Cavaret, Guadalajara / Pepsi Center, CDMX

Fobia, Auditorio Telmex, Guadalajara / Palacio de los Deportes, CDMX / MTY

Rayawana, Auditorio Telmex, Guadalajara / Palacio de los Deportes, CDMX

Hombres G, Auditorio Telmex, Guadalajara / Auditorio Nacional, CDMX

Bruses, C4 Concert House, Guadalajara

Paté de Fuá, Teatro Diana, Guadalajara

Soda Stereo Auditorio Banamex, Monterrey

Bersuit, Teatro Metropólitan, CDMX

Camilo Séptimo, Palacio de los Deportes, CDMX

El Kanka, Teatro Metropólitan, CDMX

El TRI, Palacio de los Deportes, CDMX

Eliades Ochoa, Teatro Metropólitan, CDMX / Teatro Diana, Guadalajara

Gol de Oro, DLD vs Dorian: Pabellón Oeste, Palacio de los Deportes

Gol de Oro, Los Pericos vs Aterciopelados: Pabellón Oeste, Palacio de los Deportes

Gol de Oro, Los Rabanes vs La Tremenda Korte, Pabellón Oeste, Palacio de los Deportes

Gol de Oro, Digitalism vs Kinky, Pabellón Oeste, Palacio de los Deportes, CDMX

Gol de Oro, Poolside vs Clubz, Pabellón Oeste, Palacio de los Deportes, CDMX

Gol de Oro: Silvestre y la Naranja vs Natalia Lacunza, Pabellón Oeste, Palacio de los Deportes, CDMX

Gol de Oro: Sonido La Changa vs Systema Solar, Pabellón Oeste, Palacio de los Deportes, CDMX

Gol de Oro: Ximena Sariñana vs Leo Rizzi, Pabellón Oeste, Palacio de los Deportes, CDMX

Guillotina, Teatro Metropólitan, CDMX

Iseo & Dodosound, Teatro Metropólitan, CDMX

Iván Ferreiro, Teatro Metropólitan, CDMX

Javier Corcobado, Teatro Metropólitan, CDMX

Julieta Venegas, Auditorio Nacional, CDMX

Jumbo, Teatro Metropólitan, CDMX / Teatro Diana, Guadalajara / GNP Seguros Monterrey

La Bande Son-Imaginaire, Pepsi Center, CDMX

Ladrones, Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, CDMX

Lost Acapulco, Teatro Metropólitan, CDMX

Love of Lesbian, Auditorio Nacional, CDMX

Mafalda Cardenal, Lunario del Auditorio Nacional, CDMX

María Daniela y su Sonido Lasser, Teatro Metropólitan, CDMX

Mon Laferte, Palacio de los Deportes, CDMX

More Juice, Pepsi Center, CDMX

Nasa Histories, Teatro Metropólitan, CDMX

Nunca Jamás, Lunario del Auditorio Nacional, CDMX

Reyno, Pepsi Center, CDMX

Sr. Bikini, Teatro Metropólitan, CDMX

Winona Riders, Foro Puebla, CDMX

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¿Cómo comprar boletos con 50% de descuento y cuál es la fecha límite?

Es fundamental recordar que la promoción es por tiempo limitado. Tienes desde el lunes 13 hasta el viernes 17 de abril de 2026 para realizar tu compra.

Pasos para obtener el beneficio: