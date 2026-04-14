Boletos a mitad de precio: “Más Rock Por Menos Lana” para ver a Caifanes, Fobia, Soda Stereo y más al 50% de descuento
Podrás comprar boletos para ver a tus artistas favoritos cuidando tu bolsillo si adquieres tus entradas del 13 al 17 de abril de 2026
Los conciertos y festivales musicales se han convertido en todo un estilo de vida para aquellas personas que les apasiona la música y disfrutan de sus bandas favoritas en vivo. Los fanáticos pueden llegar a pagar miles de pesos para poder ver a su ídolo musical.
Si eres amante de los conciertos, en especial del rock en español, y estabas esperando una señal para comprar tus boletos, esta es tu oportunidad. Porque pensando en tu bolsillo, habrá una sean de venta especial de boletos para este género músical.
Del 13 al 17 de abril de 2026, sería la semana de “Más Rock Por Menos, en la que los fanáticos podrán adquirir boletos para conciertos con el 50% de descuento en el precio de las entradas.
Andrea Bocelli en el Zócalo CDMX: Fecha, hora y cómo asistir al concierto junto a Ximena Sariñana y Los Ángeles Azules
Conciertos que tendrán boletos a mitad de precio
La oferta es variada y cubre desde el rock urbano hasta el pop-rock más melódico. Aquí te presentamos algunos de los nombres más destacados que forman parte de esta lista:
- Caifanes, Estadio GNP Seguros, CDMX
- Café Quijano, Teatro Estudio Cavaret, Guadalajara / Lunario Auditorio Nacional, CDMX
- No te va gustar, Teatro Estudio Cavaret, Guadalajara / Pepsi Center, CDMX
- Fobia, Auditorio Telmex, Guadalajara / Palacio de los Deportes, CDMX / MTY
- Rayawana, Auditorio Telmex, Guadalajara / Palacio de los Deportes, CDMX
- Hombres G, Auditorio Telmex, Guadalajara / Auditorio Nacional, CDMX
- Bruses, C4 Concert House, Guadalajara
- Paté de Fuá, Teatro Diana, Guadalajara
- Soda Stereo Auditorio Banamex, Monterrey
- Bersuit, Teatro Metropólitan, CDMX
- Camilo Séptimo, Palacio de los Deportes, CDMX
- El Kanka, Teatro Metropólitan, CDMX
- El TRI, Palacio de los Deportes, CDMX
- Eliades Ochoa, Teatro Metropólitan, CDMX / Teatro Diana, Guadalajara
- Gol de Oro, DLD vs Dorian: Pabellón Oeste, Palacio de los Deportes
- Gol de Oro, Los Pericos vs Aterciopelados: Pabellón Oeste, Palacio de los Deportes
- Gol de Oro, Los Rabanes vs La Tremenda Korte, Pabellón Oeste, Palacio de los Deportes
- Gol de Oro, Digitalism vs Kinky, Pabellón Oeste, Palacio de los Deportes, CDMX
- Gol de Oro, Poolside vs Clubz, Pabellón Oeste, Palacio de los Deportes, CDMX
- Gol de Oro: Silvestre y la Naranja vs Natalia Lacunza, Pabellón Oeste, Palacio de los Deportes, CDMX
- Gol de Oro: Sonido La Changa vs Systema Solar, Pabellón Oeste, Palacio de los Deportes, CDMX
- Gol de Oro: Ximena Sariñana vs Leo Rizzi, Pabellón Oeste, Palacio de los Deportes, CDMX
- Guillotina, Teatro Metropólitan, CDMX
- Iseo & Dodosound, Teatro Metropólitan, CDMX
- Iván Ferreiro, Teatro Metropólitan, CDMX
- Javier Corcobado, Teatro Metropólitan, CDMX
- Julieta Venegas, Auditorio Nacional, CDMX
- Jumbo, Teatro Metropólitan, CDMX / Teatro Diana, Guadalajara / GNP Seguros Monterrey
- La Bande Son-Imaginaire, Pepsi Center, CDMX
- Ladrones, Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, CDMX
- Lost Acapulco, Teatro Metropólitan, CDMX
- Love of Lesbian, Auditorio Nacional, CDMX
- Mafalda Cardenal, Lunario del Auditorio Nacional, CDMX
- María Daniela y su Sonido Lasser, Teatro Metropólitan, CDMX
- Mon Laferte, Palacio de los Deportes, CDMX
- More Juice, Pepsi Center, CDMX
- Nasa Histories, Teatro Metropólitan, CDMX
- Nunca Jamás, Lunario del Auditorio Nacional, CDMX
- Reyno, Pepsi Center, CDMX
- Sr. Bikini, Teatro Metropólitan, CDMX
- Winona Riders, Foro Puebla, CDMX
Enjambre alcanzará la máxima distinción del rock: “Daños Luz” llega al Estadio GNP en agosto
¿Cómo comprar boletos con 50% de descuento y cuál es la fecha límite?
Es fundamental recordar que la promoción es por tiempo limitado. Tienes desde el lunes 13 hasta el viernes 17 de abril de 2026 para realizar tu compra.
Pasos para obtener el beneficio:
- Ingresa al portal de venta: La mayoría de estos eventos están disponibles a través de la plataforma de Ticketmaster.
- Selecciona el evento: Busca el concierto de tu interés que tenga el distintivo de la promoción.
- Elige tus lugares: Ten en cuenta que el descuento suele aplicar en secciones seleccionadas y no en todo el recinto (generalmente en zonas de gradas o secciones medias).
- Aplica la promoción: Al momento de pagar, asegúrate de seleccionar la opción de “Más Rock Por Menos Lana” para que el sistema ajuste el precio automáticamente al 50%.