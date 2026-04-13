Enjambre alcanzará la máxima distinción del rock: “Daños Luz” llega al Estadio GNP en agosto

Enjambre llegará al escenario del Estadio GNP el próximo 29 de agosto de 2026, marcando un hito en su carrera al presentarse en solitario ante una multitud masiva para consolidar su legado en la escena nacional.

Después de picar piedra por más de veinte años, la banda zacatecana está lista para dar el salto definitivo al recinto que consagra a las leyendas del país. No es solo una fecha más en el calendario, sino el momento en que su nueva música y los clásicos de siempre se apoderan de un espacio masivo para demostrar por qué son una de las agrupaciones más queridas e importantes del rock mexicanos. Y si eres fan de su sonido y su energía en vivo, prepárate porque Enjambre alcanzará la máxima distinción del rock cuando su gira “Daños Luz” llegue al Estadio GNP en agosto.

¿Cuándo se presenta Enjambre en CDMX?

El concierto de Enjambre en CDMX se llevará a cabo el próximo sábado 29 de agosto de 2026 en el Estadio GNP Seguros.

¿Cuáles son las fechas de los conciertos de Enjambre en 2026?

Las fechas de los conciertos de Enjambre en 2026 como parte de su tour internacional “Daños Luz” incluyen paradas en España, México y próximamente Sudamérica:

Barcelona, España: 16 de abril.

Coruña, España: 18 de abril.

Madrid, España: 23 de abril.

Bilbao, España: 25 de abril.

Tepic, Nayarit: 25 de julio.

Ciudad de México (Estadio GNP Seguros): 29 de agosto.

La banda también confirmó que extenderá su gira por Colombia, Perú y Guatemala durante la segunda mitad del año, aunque las fechas están por anunciarse.

¿Cuánto cuesta el boleto para Enjambre?

Aunque los precios para el concierto de Enjambre GNP 2026 aún no han sido revelados por la boletera, la preventa exclusiva iniciará el próximo 16 de abril a partir de las 14:00 horas.

¿Qué grupo va a estar en el GNP?

El grupo que se presentará en el Estadio GNP Seguros es Enjambre, banda liderada por Luis Humberto Navejas que regresa con nuevos temas de su álbum más nuevo, “Daños Luz”.

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