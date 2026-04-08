Mx - Cancelan concierto de Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí: razones y reembolso de boletos. (Photo by Scott Dudelson/Getty Images) / Scott Dudelson

A diez días de su realización, el concierto de Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí quedó cancelado de forma definitiva. El evento, que estaba previsto para el 18 de abril de 2026 en Temoaya, Estado de México, ya no se llevará a cabo tras la intervención de autoridades estatales.

La decisión se tomó luego de que se retirara el permiso necesario para realizar el espectáculo, pese a que la organización ya había iniciado la venta de boletos. La medida detiene un evento que ya estaba en fase operativa y con asistentes confirmados.

Autoridades retiran permiso por temas de seguridad

La promotora Apodaca Group informó que la cancelación responde a causas de fuerza mayor. En específico, la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) revocó la autorización previamente otorgada.

Según lo informado, la decisión se basó en la falta de condiciones de seguridad pública para recibir a un número considerable de asistentes en la zona donde se ubica el recinto.

RECOMENDADO: Sabo Romo revela que consideraría la eutanasia: Estas fueron sus declaraciones

Evento autorizado y después cancelado

El concierto sí contaba con permisos iniciales, lo que permitió su difusión y comercialización. Sin embargo, la revocación se dio días antes del evento, lo que obligó a cancelar sin opción de reprogramación.

Este tipo de cambios de último momento impacta directamente en la logística de espectáculos en espacios abiertos o con valor ambiental.

Reembolsos serán totales

La boletera eTicket indicó que los compradores recibirán el reembolso completo de sus entradas, incluidos los cargos por servicio.

El proceso deberá realizarse mediante los canales oficiales de la plataforma, siguiendo las instrucciones que serán comunicadas a los usuarios.

Recinto bajo regulación especial

El Centro Ceremonial Otomí es un espacio con relevancia cultural, lo que implica regulaciones específicas para su uso en eventos masivos.

La cancelación del concierto deja sin una de sus presentaciones programadas a la banda y abre cuestionamientos sobre los criterios de autorización y seguridad en este tipo de sedes.