Andrea Bocelli en el Zócalo CDMX: Fecha, hora y cómo asistir al concierto junto a Ximena Sariñana y Los Ángeles Azules

Mx - Andrea Bocelli, Ximena Sariñana y Los Ángeles Azules en el Zócalo de la CDMX GRATIS

La Ciudad de México se prepara para un evento musical fuera de lo común. El anuncio del concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo, acompañado por Ximena Sariñana y Los Ángeles Azules, ha generado gran expectativa por la combinación de géneros y artistas.

Este tipo de eventos no solo reúnen a miles de personas, también consolidan al Zócalo capitalino como uno de los escenarios más importantes para conciertos masivos en México.

¿Cuándo y a qué hora será el concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo?

El concierto se llevará a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México, el próximo 18 de abril a partir de las 19:00 hrs. Se espera que el evento tenga un público que llene por completo la plaza, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

Asimismo, aún no se sabe qué estaciones del metro y metrobús pueden estar cerradas ese día por el concierto, sin embargo, se espera que las autoridades correspondientes puedan emitir algún comunicado para que las personas que quieran asistir, puedan llegar a disfrutar del evento gratuito.

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¿Quiénes participarán junto a Andrea Bocelli?

El evento tendrá de invitados a Los Ángeles Azules, famosa agrupación nativa de Iztapalapa que pone a bailar a cada persona en cualquier lugar donde llegan. Asimismo, Ximena Sariñana, otra de las cantantes más top de la música mexicana y la cultura pop del país, compartirá escenario con Andrea Bocelli.

Por lo que será un evento que no pasará desapercibido, además de que con estos invitados de lujo, el concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo seguramente llegará a todo tipo de público.

Mx - Andrea Bocelli, Ximena Sariñana y Los Ángeles Azules juntos en el Zócalo de la CDMX / Debbie Hickey Ampliar

¿Cuáles son las posibles canciones que podría cantar Andrea Bocelli con Ximena Sariñana y Los Ángeles Azules?

Aunque no se ha revelado un setlist oficial para el concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo, la expectativa está en las colaboraciones que podrían darse durante el concierto. Con Los Ángeles Azules, se espera una fusión entre cumbia y música clásica, posiblemente en temas como:

Cómo te voy a olvidar (con arreglos especiales)

17 años

El listón de tu pelo

Mientras que con Ximena Sariñana podrían interpretar piezas más melódicas o incluso adaptaciones de canciones emblemáticas de Bocelli como:

Bésame mucho

Time to Say Goodbye (Con te partirò) en versión especial

Algún dueto sorpresa con tintes pop

Estas colaboraciones no están confirmadas, pero son algunas de las combinaciones que más expectativa generan entre fans.