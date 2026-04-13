Sarampión México suma más de 15 mil casos y continúa con presencia en todo el país

Suman 36 el número de personas fallecidas a causa de este contagio, Chihuahua encabeza la lista con 21 fallecimientos, seguido de Jalisco con 5. / efired

En México, el sarampión mantiene presencia activa con un acumulado de 15 mil 613 casos confirmados entre 2025 y lo que va de 2026, de acuerdo con el más reciente reporte de la Dirección General de Epidemiología.

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Casos y distribución nacional

El informe del organismo de la Secretaría de Salud señala que en el mismo periodo se notificaron 37 mil 879 casos probables de esta enfermedad, mientras que solo en la semana epidemiológica 14 de 2026 se registraron 400 casos probables y 88 confirmados .

Recordó que la enfermedad se extendió a nivel nacional, ya que los 32 estados reportan casos, distribuidos en un total de 466 municipios. En este contexto, el sarampión en México continúa con presencia en todo el territorio.

Por grupos de edad, el mayor número de contagios se concentra en niñas y niños de 1 a 4 años, con 2 mil 017 casos; seguido del grupo de 25 a 29 años, con mil 842; y de menores de 5 a 9 años, con mil 774 casos.

En cuanto a la incidencia, los menores de un año presentan la tasa más elevada, con 76.43 casos por cada 100 mil habitantes. Le siguen los grupos de 1 a 4 años, 23.54, y de 25 a 29 años, 17.08

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Mortalidad y vigilancia epidemiológica

Respecto a la mortalidad, se mantiene en 36 el número de personas muertas, concentradas en 10 estados; Chihuahua encabeza la lista con 21 fallecimientos, seguido de Jalisco con 5. También se reportan casos en Durango con 2, Ciudad de México con 2, y con un deceso en Sonora, Michoacán, Tlaxcala, Chiapas, Guerrero y Sinaloa.

Las autoridades de salud enfatizaron que mantienen la vigilancia epidemiológica ante la presencia del virus en todo el país. El Sarampión sigue siendo un tema relevante para el sistema de salud nacional.