¿Quién es Ruby Rose? La actriz que acusa de abuso sexual a Katy Perry y que guardó silencio por casi 20 años

Mx - Ruby Rose acusa a Katy Perry de abuso sexual contra ella

Una nueva polémica sacude a la industria del entretenimiento. La actriz Ruby Rose se volvió tendencia luego de lanzar una fuerte acusación contra Katy Perry, reavivando el debate sobre casos que salen a la luz años después.

Así que te contamos quién es Ruby Rose y por qué comienza a haber un escándalo entre ella y Katy Perry que puede ser un tema muy delicado.

¿Quién es Ruby Rose?

Ruby Rose es una actriz, modelo y presentadora australiana que ganó fama internacional por su participación en series como Orange Is the New Black y Batwoman.

A lo largo de su carrera también ha destacado por hablar abiertamente sobre temas personales, identidad y experiencias dentro de la industria, lo que la ha convertido en una figura mediática constante.

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¿Por qué Ruby Rose denuncia a Katy Perry?

La polémica comenzó cuando Ruby Rose publicó en redes sociales que, según su testimonio, fue víctima de una presunta agresión sexual por parte de Katy Perry. De acuerdo con su relato, el incidente habría ocurrido hace casi dos décadas, cuando ella tenía poco más de 20 años, en un club nocturno de Melbourne.

Todo sucedió mientras las dos artistas estaban en una fiesta en la discotheque Space Market de Melbourne. Ahí asegura que Katy Perry, la vió durmiendo sobre el regazo de su mejor amiga, cuando se bajó la ropa interior y le restregó sus partes íntimas en la cara, acto seguido, Ruby Rose vomitó sobre ella.

La actriz aseguró que durante mucho tiempo minimizó lo ocurrido e incluso lo contó como una anécdota, pero con los años reconoció el impacto emocional que tuvo y decidió hacerlo público. También afirmó que existen testigos y posibles pruebas del momento, y que le tomó años sentirse lista para hablar del tema.

Mx - Ruby Rose, acusa a Katy Perry de abuso sexual. La actriz pudo hablar después de 20 años / Kevin Tachman/amfAR Ampliar

La respuesta de Katy Perry a Ruby Rose

Tras hacerse viral la acusación, el equipo de Katy Perry respondió negando categóricamente los señalamientos. Según declaraciones difundidas en medios internacionales, la acusación fue calificada como “falsa” y “temeraria”, rechazando cualquier versión de los hechos presentada por la actriz.

El caso ha generado un fuerte debate en redes sociales, con opiniones divididas entre quienes apoyan a Ruby Rose y quienes cuestionan la veracidad de la denuncia.

¿Por qué pudo hablar hasta casi 20 años después de lo sucedido?

El hecho de que Ruby Rose haya decidido hablar casi 20 años después pone sobre la mesa un tema recurrente en este tipo de casos, es decir, lo complejo que puede ser procesar y denunciar experiencias personales, especialmente cuando involucran figuras públicas.

Además, la propia actriz mencionó que uno de los factores que influyó en su silencio fue la dificultad de hablar sobre este tipo de situaciones entre mujeres, un ángulo que pocas veces se discute en la industria.