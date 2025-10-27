Agarraditos de la mano: así se vió a Katy Perry y Justin Trudeau en París

La cantante estadounidense Katy Perry, de 41 años, y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, 53, pusieron fin a las especulaciones al confirmar públicamente su relación el pasado 25 de octubre. La pareja fue captada de la mano a su salida del famoso cabaret Le Crazy Horse en París, Francia, coincidiendo con el 41.º cumpleaños de la estrella pop, tomándose un descanso de su gira mundial.

Aparición Pública frente a los reflectores

El romance, que ha sido tendencia en redes sociales, se hizo oficial en la capital francesa. Según reportó el medio TMZ, Perry y Trudeau asistieron a un espectáculo de cabaret. Al retirarse del lugar, ambos fueron fotografiados tomados de la mano y visiblemente sonrientes, en lo que constituye su primera aparición oficial como pareja.

Las imágenes muestran a Perry con un llamativo vestido rojo, mientras que el político vestía un traje oscuro. Varios medios, incluyendo TMZ, compartieron el momento en que Trudeau acompañó a Perry hasta su vehículo, confirmando el inicio de este inesperado romance que los mantendrá en el ojo público.

Origen de los Rumores

Las especulaciones sobre la relación se dispararon a finales de septiembre de este año, cuando la pareja fue captada en actitud muy romántica a bordo de un lujoso yate en las costas de Santa Bárbara, California.

Un testigo recogido por el Daily Mail reveló el momento en que se desató la pasión: “Ella se acercó al yate en una pequeña embarcación turística y luego comenzaron a besarse”. Estas fotografías confirmaron los rumores previos que circulaban desde julio, cuando la pareja fue vista cenando en Montreal y Trudeau asistió, con su hija adolescente, a un concierto de la gira Lifetime Tour de Perry en la misma ciudad canadiense.

El Contexto de sus Anteriores Separaciones

Este nuevo capítulo romántico se produce tras las recientes rupturas de ambos. Katy Perry finalizó su relación con el actor británico Orlando Bloom a mediados de este 2025. La expareja tiene una hija, Daisy Dove Bloom, de cinco años. Sus representantes emitieron un comunicado señalando que la separación se daba para priorizar la “crianza compartida” de su hija con “amor, estabilidad y respeto mutuo”. Perry estuvo casada anteriormente con el comediante Russell Brand entre 2010 y 2012.

Por su parte, Justin Trudeau se separó de Sophie Grégoire en agosto de 2023, después de 18 años de matrimonio y tres hijos en común: Xavier, Ella-Grace y Hadrien. El político había renunciado a su cargo como Primer Ministro de Canadá a principios de este año. La relación entre Perry y Trudeau ha despertado gran interés mediático, en su grana mayoría deseándoles lo mejor en esta nueva relación.

