¿Qué pasará con las llamadas, el WhatsApp y el internet si no vinculas tu celular a la CURP?

Algunas funciones de tu celular podrían quedar obsoletas si no lo vinculas a la CURP. / Andrea P. De la Rosa Mejía/Gemini

Aún faltan unas semanas para que llegue la fecha límite en la que debemos de registrar nuestra línea telefónica de celular a la CURP. Esta nueva regla (obligatoria) para que todos los usuarios de telefonía en México vinculen sus números con su identidad, entró en vigor desde enero de 2026.

La razón de este registro, de acuerdo a las autoridades, es por seguridad, ya que con la vinculación, se buscará que cada línea móvil en el país tenga un responsable identificado para combatir delitos como la extorsión y el fraude telefónico. Al asociar tu Clave Única de Registro de Población (CURP) a tu SIM, se crea un expediente digital que válida la titularidad del servicio.

La fecha límite definitiva para cumplir con esta disposición es a finales de junio de 2026 y aquí te contamos todos los detalles: El último día para asociar tu número con CURP.

Una vez que se acabe el tiempo, las operadoras tienen la instrucción de aplicar restricciones técnicas a los usuarios que no aparezcan en el registro nacional.

¿Qué pasará con tus llamadas, WhatsApp y datos celulares si no vinculas tu línea telefónica?

Las compañías telefónicas aplicarán una suspensión progresiva de servicios que dejará tu dispositivo limitado a tareas básicas.

Esto no quiere decir que tu celular dejará de servir por completo, pero sí dejará de ser Smartphone fuera de casa, pues para funciones que necesiten internet, solo servirán al estar conectados a una red Wi-Fi, ya que el acceso a las redes 4G o 5G quedará inhabilitado, pues sin registro, no habrá navegación por datos.

La función que debes desactivar de tu celular al salir de casa para evitar la ciberdelincuencia

En otras palabras, podrás usar WhatsApp (mandar y recibir mensajes), usar y actualizar aplicaciones, navegar en tus redes sociales solo si estás conectado a una red wifi.

En cuanto a las llamadas y los mensajes de texto (SMS), tu línea entrará en un modo de “solo recepción”. Podrás recibir llamadas de tus contactos, pero te será imposible marcar a cualquier número que no sea el de servicios de emergencia. Básicamente, si te quedas sin saldo o tienes una urgencia en la calle, no podrás pedir ayuda de la manera tradicional.