Nuevos hallazgos en el Rancho Izaguirre permitieron la identificación de tres personas: Indira Navarro

No es un hallazgo hecho por nosotros, pero seguimos las diligencias para que se tomaran las acciones pertinentes y con peritos de la FGR que han estado trabajando se ha logrado la localización de muchos fragmentos e indicios de restos humanos en el Rancho Izaguirre, aseguró la buscadora que encabeza al colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, Indira Navarro en el espacio de “Así las Cosas” con Carlos Loret de Mola.

“No hay duda, los nuevos hallazgos en el Rancho Izaguirre son restos humanos, uno a uno se comprueba lo que hemos dicho sobre asesinatos en ese lugar”: @GuerrerosJalisc en @WRADIOMexico https://t.co/nR3AxlyeXP — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) April 13, 2026

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Hallazgos y trabajos periciales

“Dentro de una fosa séptica había muchos indicios, esos avances han dado más información” afirmó la buscadora quien refirió que fue por la insistencia de los buscadores que autoridades regresaron al predio conocido como Rancho Izaguirre corroborando que había más restos.

Refirió que fue tras la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se reiniciaron las labores de peritos que a solo 80 centímetros de profundidad han obtenido indicios y sacado muestras de ADN; también se han sacado de las prendas para la confronta con las familias.

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Aseguró que “todavía hay más indicios que marca el radar y testigos ante juez federal”. por el momento, la profundidad a la que buscan no es mucha “el trabajo es por encima, muy con brocha como los arqueólogos manejan ese plan de trabajo minucioso para poder hallar cualquier fragmento, como fueron calcinados con la lluvia podrían deshacerse. Lo que hacen es por tratar de preservar, y sacar ADN, de tantos huesos que han extraído han sido identificados dos masculinos y se ha dado aviso a los familiares, y otro emplayado”.

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Investigación y posibles nuevas búsquedas

No obstante, dijo “se tiene que entrar después con maquinaria y extraer lo que hay en las entrañas del rancho”.

Y aunque no se puede precisar a cuantas personas corresponden los fragmentos “es un hecho que la FGR de su propia voz nos informa se han encontrado molares, fragmentos de restos óseos, es indiscutible que se han localizado bastantes restos humanos en fragmentos”. En este contexto, el Rancho Izaguirre continúa bajo investigación con nuevos indicios.