Listo programa de trabajo para responder informe de ONU sobre desaparecidos: Sheinbaum

El Informe del Comité de Desaparición Forzada de la ONU sobre desapariciones en México tendrá respuesta, la presidenta afirma que hay línea de trabajo.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que sostendrá un encuentro con Volker Türk, el alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el fin de responder al Informe ONU desaparecidos del Comité contra Desapariciones Forzadas por lo que ya se encuentra listo el programa de trabajo para responder informe de ONU sobre desaparecidos en México

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Preparan respuesta al informe internacional

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria indicó que parte de su gabinete ya está listo para dar los argumentos por lo que su gobierno se dijo en desacuerdo y afirmó que existe avance por parte de su administración en contra de este delito.

“Nosotros rechazamos el informe, pero eso no quiere decir que no tengamos comunicación con la comisión, con los organismos de Naciones Unidas y con el alto comisionado de derechos humanos de Naciones Unidas. Entonces, hay un grupo integral o un grupo de distintas secretarías del gobierno de México donde está Relaciones Exteriores, Secretaría de Gobernación, le pedimos a la Fiscalía General de la República que participara, secretaría de seguridad, y están trabajando, pues, todo el informe que se hizo a México, revisándolo. Le pedí al ministro Saldívar que también ayudara en este tema. Se está revisando todo el informe para poderle dar todos los argumentos”.

Dicha reunión podría darse la próxima, Sheinbaum Pardo enfatizó que ya existe un plan de trabajo para dar respuesta al Informe ONU desaparecidos.

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Diálogo con organismos de derechos humanos

“Tomar digamos la parte importante del informe hacia el gobierno de México que nosotros reconocemos para poder dialogar con el Alto Comisionado y con todos los organismos relacionados con derechos humanos para informales lo que se está haciendo en el tema de desaparecidos, cómo atendemos a las familias, cómo cambiamos la ley para poder garantizar la atención integral, la justicia y la verdad en todos los casos, hay comunicación y hay un plan de trabajo”.

Después que el Comité informó su decisión de someter ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la intervención del Secretario General, la Jefa del Ejecutivo Federal acusó al grupo de no pertenecer directamente a la ONU y criticar sin fundamento y es que enfatizó que las desapariciones no son una política de estado actual, además dijo que la Comisión “extrapoló” cifras de periodos anteriores a la Cuarta Transformación al considerar del 2009 al 2016, para analizar el panorama actual.

En este contexto, el Informe ONU desaparecidos será parte del diálogo entre autoridades mexicanas y organismos internacionales.

ahz.