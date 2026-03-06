FGR informará avances en investigación del Rancho Izaguirre, afirma Sheinbaum

A un año del caso del Rancho Izaguirre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que la Fiscalía General de la República deberá informar sobre el avance de las investigaciones relacionadas con este sitio ubicado en Teuchitlán.

La mandataria destacó que existe comunicación constante entre la fiscalía, los colectivos de búsqueda y la Secretaría de Gobernación para mantener informadas a las familias.

“Esta información la tiene que dar la Fiscalía General de la República. Ayer, en la reunión del Gabinete de Seguridad, la fiscal informó el avance que llevan y ella está por dar su información, la fiscal general. Estamos en eso y hay que esperar a la información. Hay mucha comunicación, eso es muy importante, de la Fiscalía General con los colectivos y va a seguir habiendo más relación, además de la que tiene la Secretaría de Gobernación, para dar toda la información”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Cuántos detenidos hay por el caso del Rancho Izaguirre?

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que hasta el momento se han detenido a 47 personas relacionadas con este caso.

“A reserva de que la Fiscalía General de la República va a entregar un informe completo, de este caso van 47 detenidos, vinculados por diversos delitos y es más, al momento lo que se ha encontrado son más indicios de un centro de adiestramiento que otra cosa. Recordemos que sólo se encontró, hasta ahorita hay indicios de una persona que perdió la vida y van 47 detenidos por este hecho”. — Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

El funcionario agregó que el Gabinete de Seguridad y la Secretaría de la Defensa Nacional continúan con operativos enfocados en debilitar a las organizaciones criminales y reducir la violencia en el país.

¿Habrá disculpa pública por fallas en la investigación?

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que su administración aceptará la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por irregularidades en el manejo del sitio conocido como Rancho Izaguirre.

Las observaciones señalan graves fallas en el procesamiento de evidencias, omisiones en la investigación y un manejo inadecuado del lugar.

“Punto número uno, vamos a aceptar la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos para continuar con las investigaciones. Dos, en el diálogo con los colectivos y con las madres buscadoras debemos fortalecer aún más el intercambio de información, el diálogo respetuoso y la participación con ellas. Y, por supuesto, si hay alguna disculpa pública que emitir por parte del gobierno, el Estado y tal como lo hice también con una madre buscadora que había sufrido una situación similar hace más de 15 años, también estoy dispuesto a emitir personalmente estas disculpas públicas”. — Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

La recomendación también exige una disculpa pública por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

